Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу — Finance.ua
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Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу

Світ
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Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу
Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу
З понеділка, 1 січня, набула чинності заборона на торгівлю алмазами, що походять з рф.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Відповідне рішення щодо російських алмазів було ухвалене в межах 12-го пакету санкцій проти рф.
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Ухвалені заходи передбачають заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передання діамантів із росії. Заборона, раніше погоджена на рівні «Групи семи», почне діяти з 1 січня 2024 року.
Обмеження щодо російських діамантів, що обробляються в третіх країнах, впроваджуватиметься з 1 березня по 1 вересня 2024-го.
За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить кремлю 4 мільярди євро на рік.
Нагадаємо, 18 грудня Рада Європейського Союзу завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти росії.
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Крім того, держави «Групи семи» за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.
До 1 вересня 2024-го країни «Групи семи», які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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