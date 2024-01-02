Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу — Finance.ua

Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу Сьогодні 11:13 — Світ

Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу

З понеділка, 1 січня, набула чинності заборона на торгівлю алмазами, що походять з рф.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Відповідне рішення щодо російських алмазів було ухвалене в межах 12-го пакету санкцій проти рф.

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Ухвалені заходи передбачають заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передання діамантів із росії. Заборона, раніше погоджена на рівні «Групи семи», почне діяти з 1 січня 2024 року.

Обмеження щодо російських діамантів, що обробляються в третіх країнах, впроваджуватиметься з 1 березня по 1 вересня 2024-го.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить кремлю 4 мільярди євро на рік.

Нагадаємо, 18 грудня Рада Європейського Союзу завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти росії.

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Крім того, держави «Групи семи» за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

До 1 вересня 2024-го країни «Групи семи», які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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