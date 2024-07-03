росія з початку війни в Україні скоротила експорт необроблених алмазів на понад третину — Finance.ua

росія з початку війни в Україні скоротила експорт необроблених алмазів на понад третину Сьогодні 20:32 — Світ

росія з початку війни в Україні скоротила експорт необроблених алмазів на понад третину

За два останні роки росія скоротила експорт необроблених алмазів на 36% в порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Про це пише російський «Комерсант» з посиланням на дані Кімберлійського процесу.

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Це безпосередньо впливає на російську компанію «Алроса», на яку припадає понад 97% видобутку алмазів у рф і яка є великим платником податків до бюджету країни-агресора.

У перший рік війни в Україні експорт необроблених алмазів з росії впав на 24% рік до року — до 36,7 млн карат, тоді як видобуток зріс на 7% - до 41,9 млн карат.

У 2023 році експорт продовжив падати, скоротившись ще на 12% - до 32,4 млн карат. Видобуток упав на 11% - до 37,3 млн карат.

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Таким чином за два роки експорт знизився на 36% порівняно з довоєнним 2021 роком. У 2023 році загальна вартість експорту алмазів упала на 7,7% рік до року — до $3,7 млрд.

Ключовий покупець російських алмазів Індія 2023 року скоротила імпорт на 11% - до 128 млн карат через зростання рівня запасів у гранувальників.

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