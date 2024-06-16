Volvo відкликає електромобілі через проблеми з програмним забезпеченням — Finance.ua

Volvo відкликає електромобілі через проблеми з програмним забезпеченням 16.06.2024, 01:21 — Фондовий ринок

Volvo відкликає електромобілі через проблеми з програмним забезпеченням

Компанія Volvo Car AB відкликає близько 72 тисяч одиниць своєї нової флагманської моделі - повністю електричного електромобіля EX30 — через проблему з програмним забезпеченням

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також Audi готує компактний електрокар з великим запасом ходу

Як стверджують у виданні, після новини про помилку в роботі центрального екрану автомобіля, яка призводить до переходу спідометра в тестовий режим під час запуску двигуна, акції автовиробника впали на 3,5% на початку торгів у Стокгольмі.

Однак, згідно із заявою, зробленою Volvo в понеділок, для усунення помилки необхідно оновити програмне забезпечення.

За словами представника компанії, відкликання не стосується жодної іншої моделі Volvo.

Читайте також Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч автомобілів через проблему з двигуном

Нагадаємо, упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що на 8% більше ніж торік.

Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.