Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч автомобілів через проблему з двигуном — Finance.ua
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Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч автомобілів через проблему з двигуном

Фондовий ринок
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Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч позашляховиків та пікапів у Сполучених Штатах через сміття у двигуні, яке може призвести до його заглушення.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
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Під відкликання підпадають деякі пікапи Toyota Tundra та позашляховики Lexus LX600, оснащені шестициліндровим двигуном V35A.
Представники NHTSA зазначили, що сміття, яке виникло у процесі виробництва, може потрапити у двигун та призвести до виходу із ладу основних підшипників. Це може провокувати зупинку двигуна або втрату потужності приводу.

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Там додали, що наразі розробляється спосіб вирішення цієї проблеми.
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За матеріалами:
Укрінформ
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