Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч автомобілів через проблему з двигуном — Finance.ua

Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч автомобілів через проблему з двигуном
Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч позашляховиків та пікапів у Сполучених Штатах через сміття у двигуні, яке може призвести до його заглушення.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
Під відкликання підпадають деякі пікапи Toyota Tundra та позашляховики Lexus LX600, оснащені шестициліндровим двигуном V35A.
Представники NHTSA зазначили, що сміття, яке виникло у процесі виробництва, може потрапити у двигун та призвести до виходу із ладу основних підшипників. Це може провокувати зупинку двигуна або втрату потужності приводу.
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Там додали, що наразі розробляється спосіб вирішення цієї проблеми.
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