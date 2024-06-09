Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч автомобілів через проблему з двигуном — Finance.ua

Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч автомобілів через проблему з двигуном 09.06.2024, 00:28 — Фондовий ринок

Автовиробник Toyota відкликає понад 100 тисяч позашляховиків та пікапів у Сполучених Штатах через сміття у двигуні, яке може призвести до його заглушення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

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Під відкликання підпадають деякі пікапи Toyota Tundra та позашляховики Lexus LX600, оснащені шестициліндровим двигуном V35A.

Представники NHTSA зазначили, що сміття, яке виникло у процесі виробництва, може потрапити у двигун та призвести до виходу із ладу основних підшипників. Це може провокувати зупинку двигуна або втрату потужності приводу.

Там додали, що наразі розробляється спосіб вирішення цієї проблеми.

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