Компанія Toyota припинила постачання трьох своїх моделей: названо причину — Finance.ua

Компанія Toyota припинила постачання трьох своїх моделей: названо причину Сьогодні 23:02 — Фондовий ринок

Компанія Toyota припинила постачання трьох своїх моделей: названо причину

Постачання Toyota Yaris Cross, Corolla Axio та Corolla Fielder призупинено через виявлені раніше порушення з фальсифікацією даних.

Toyota провела сьогодні прес-конференцію, щоби пояснити, що пішло не так. Голова Акіо Тойода повідомив, що 31 травня Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії було поінформовано про те, як автовиробник використав методи тестування, що відрізняються від встановлених стандартів. Для цих трьох автомобілів були виявлені невірні дані в тестах захисту пішоходів і пасажирів, а також помилки в краш-тестах та інших методах випробувань для чотирьох моделей, які з того часу були зняті з виробництва: седана Crown попереднього покоління, старих мінівенів Isis і Sienta, і Lexus RX четвертого покоління.

Toyota запевняє власників проблемних автомобілів, що «жодних проблем, що суперечать законам і правилам, у них немає. Тому немає потреби припиняти експлуатацію проблемних автомобілів». Проте постачання клієнтам Corolla Axio, Corolla Fielder та Yaris Cross тимчасово припинено.

Більш того, Toyota стверджує, що в деяких випадках машини тестувалися і проходили краш-тести навіть за складніших умов зіткнення в порівнянні з тими, які згадані в сертифікаційних випробуваннях.

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