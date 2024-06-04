Компанія Toyota припинила постачання трьох своїх моделей: названо причину — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія Toyota припинила постачання трьох своїх моделей: названо причину

Фондовий ринок
52
Компанія Toyota припинила постачання трьох своїх моделей: названо причину
Компанія Toyota припинила постачання трьох своїх моделей: названо причину
Постачання Toyota Yaris Cross, Corolla Axio та Corolla Fielder призупинено через виявлені раніше порушення з фальсифікацією даних.
Toyota провела сьогодні прес-конференцію, щоби пояснити, що пішло не так. Голова Акіо Тойода повідомив, що 31 травня Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії було поінформовано про те, як автовиробник використав методи тестування, що відрізняються від встановлених стандартів. Для цих трьох автомобілів були виявлені невірні дані в тестах захисту пішоходів і пасажирів, а також помилки в краш-тестах та інших методах випробувань для чотирьох моделей, які з того часу були зняті з виробництва: седана Crown попереднього покоління, старих мінівенів Isis і Sienta, і Lexus RX четвертого покоління.
Toyota запевняє власників проблемних автомобілів, що «жодних проблем, що суперечать законам і правилам, у них немає. Тому немає потреби припиняти експлуатацію проблемних автомобілів». Проте постачання клієнтам Corolla Axio, Corolla Fielder та Yaris Cross тимчасово припинено.
Більш того, Toyota стверджує, що в деяких випадках машини тестувалися і проходили краш-тести навіть за складніших умов зіткнення в порівнянні з тими, які згадані в сертифікаційних випробуваннях.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.