Audi готує компактний електрокар з великим запасом ходу — Finance.ua

Audi готує компактний електрокар з великим запасом ходу 10.06.2024, 00:50 — Технології&Авто

Audi готує компактний електрокар з великим запасом ходу

Audi офіційно підтвердила запуск нового компактного електромобіля, який стане молодшим братом найпопулярніших моделей A3 та Q3. На відміну від моделі A1, яка не отримає наступника, новий електрокар представлятиме сегмент C і, можливо, отримає назву A2 e-tron або Q2 e-tron.

Спочатку планувалося використовувати платформу SSP, але через її затримку до 2028 року новий автомобіль буде побудований на основі платформи MEB+. За даними німецької преси, він зможе проїжджати до 700 км за циклом WLTP та підтримувати швидку зарядку до 200 кВт, що дозволить заряджатися з 10 до 80% за 21 хвилину. Ці характеристики зроблять його лідером у своєму сегменті, який можна порівняти з Peugeot E-3008.

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Розробка нового електрокара буде вестись спільно з моделями Skoda Elroq (2025) та Volkswagen ID. Tiguan (2026), але з’явиться він трохи пізніше — у 2027 році. Виробництво буде налагоджено в Інгольштадті, Німеччина. Очікується, що модель буде доступна як із заднім приводом, так і з повним (quattro), а також у спортивних версіях S та RS.

Якщо це буде кросовер, то можлива поява двох варіантів кузова: стандартного та Sportback у стилі купе, як у моделей Q3, Q4 e-tron та Q5.

Генеральний директор Audi Гернот Деллнер назвав майбутній електрокар «чудовим, унікальним і самостійним» продуктом, розробка якого зайняла всього три роки. Найближчими роками Audi планує зміцнити свої позиції на ринку електромобілів, скорочуючи відставання від головних конкурентів — BMW та Mercedes-Benz.

Ampercar За матеріалами:

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