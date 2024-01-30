Volkswagen відклав плани щодо IPO свого акумуляторного підрозділу через зниження попиту на електромобілі — Finance.ua
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Volkswagen відклав плани щодо IPO свого акумуляторного підрозділу через зниження попиту на електромобілі

Фондовий ринок
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Volkswagen відклав плани щодо IPO свого акумуляторного підрозділу через зниження попиту на електромобілі
Volkswagen відклав плани щодо IPO свого акумуляторного підрозділу через зниження попиту на електромобілі
Автоконцерн Volkswagen відклав плани первинного розміщення акцій (IPO) свого підрозділу з виробництва акумуляторів PowerCo на тлі зниження попиту на електромобілі.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Німецький автогігант більше не вважає пріоритетом продаж акцій чи потенційний лістинг PowerCo у цього, чи наступного року, кажуть співрозмовники видання.
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Крім того, Volkswagen відклав переговори з інвесторами. За словами джерел, автоконцерн сумнівається в тому, що зможе виготовляти власні батареї для електромобілів у великих масштабах.
Водночас вони не виключають, що Volkswagen повернеться до своїх планів, якщо ситуація на ринку зміниться на краще.
Volkswagen все ще чекає на «готовність інвесторів, починаючи з 2024 року», йдеться в коментарі компанії для Bloomberg News.
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Компанія готова «відкрити структуру капіталу», і хоча зростання продажів електромобілів не таке стрімке, як очікувалося, інтерес інвесторів до PowerCo залишається високим, заявив автоконцерн у коментарі.
PowerCo розпочала будівництво двох заводів у Європі, де високі ціни на енергоносії затьмарили інвестиційні рішення для багатьох промислових гравців. Виробництво має розпочатися в Німеччині в наступному році, а у 2026 році - в Іспанії.
На початку 2023 року Volkswagen збільшив свій пʼятирічний інвестиційний план до €180 млрд, таким чином кинувши виклик лідерству Tesla у галузі електромобілів. Найбільший європейський автовиробник планував спрямувати 68% поточних інвестицій на електрокари та програмне забезпечення.
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Також Volkswagen оголосив про плани побудувати завод з виробництва акумуляторів у Канаді, перший за межами Європи, оскільки компанія прагне прискорити розширення на ключовому ринку США, планується також побудувати новий завод із виробництва електромобілів вартістю €2 млрд у Південній Кароліні.
VW пояснив зростання витрат збільшенням своїх зусиль із виробництва акумуляторів (цілих шість заводів у Європі), а також це повʼязано із забезпеченням сировиною для живлення електромобілів.
Компанія розраховувала, що до кінця десятиліття обсяг продажу акумуляторного бізнесу PowerCo складе понад €20 млрд.
За матеріалами:
Forbes.ua
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