Volkswagen відклав плани щодо IPO свого акумуляторного підрозділу через зниження попиту на електромобілі — Finance.ua

Volkswagen відклав плани щодо IPO свого акумуляторного підрозділу через зниження попиту на електромобілі
Автоконцерн Volkswagen відклав плани первинного розміщення акцій (IPO) свого підрозділу з виробництва акумуляторів PowerCo на тлі зниження попиту на електромобілі.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Німецький автогігант більше не вважає пріоритетом продаж акцій чи потенційний лістинг PowerCo у цього, чи наступного року, кажуть співрозмовники видання.
Читайте також
Крім того, Volkswagen відклав переговори з інвесторами. За словами джерел, автоконцерн сумнівається в тому, що зможе виготовляти власні батареї для електромобілів у великих масштабах.
Водночас вони не виключають, що Volkswagen повернеться до своїх планів, якщо ситуація на ринку зміниться на краще.
Volkswagen все ще чекає на «готовність інвесторів, починаючи з 2024 року», йдеться в коментарі компанії для Bloomberg News.
Компанія готова «відкрити структуру капіталу», і хоча зростання продажів електромобілів не таке стрімке, як очікувалося, інтерес інвесторів до PowerCo залишається високим, заявив автоконцерн у коментарі.
PowerCo розпочала будівництво двох заводів у Європі, де високі ціни на енергоносії затьмарили інвестиційні рішення для багатьох промислових гравців. Виробництво має розпочатися в Німеччині в наступному році, а у 2026 році - в Іспанії.
На початку 2023 року Volkswagen збільшив свій пʼятирічний інвестиційний план до €180 млрд, таким чином кинувши виклик лідерству Tesla у галузі електромобілів. Найбільший європейський автовиробник планував спрямувати 68% поточних інвестицій на електрокари та програмне забезпечення.
Читайте також
Також Volkswagen оголосив про плани побудувати завод з виробництва акумуляторів у Канаді, перший за межами Європи, оскільки компанія прагне прискорити розширення на ключовому ринку США, планується також побудувати новий завод із виробництва електромобілів вартістю €2 млрд у Південній Кароліні.
VW пояснив зростання витрат збільшенням своїх зусиль із виробництва акумуляторів (цілих шість заводів у Європі), а також це повʼязано із забезпеченням сировиною для живлення електромобілів.
Компанія розраховувала, що до кінця десятиліття обсяг продажу акумуляторного бізнесу PowerCo складе понад €20 млрд.
Поділитися новиною