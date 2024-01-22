Volkswagen хоче за допомогою Renault випустити електрокар за 20 тис. євро — Finance.ua
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Volkswagen хоче за допомогою Renault випустити електрокар за 20 тис. євро

Фондовий ринок
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Volkswagen хоче за допомогою Renault випустити електрокар за 20 тис. євро
Volkswagen хоче за допомогою Renault випустити електрокар за 20 тис. євро
У листопаді керівництво Volkswagen повідомило про те, що планує побудувати новий електромобіль початкового рівня, ціна на який складе близько 20 тисяч євро. А тепер з’ясувалося, що створювати машину самостійно німці не хочуть. Натомість вони збираються покластися на співпрацю з Renault.
Як повідомляє видання Handelsblatt, на даний момент VW веде з французами попередні переговори про спільну реалізацію цього амбітного проекту, але деталі можливої ​​угоди поки що засекречені.
При цьому в самій Renault не виключають розмов з Volkswagen, заявляючи, що ведуться різні дискусії, але нічого поки не вирішено.
Як може виглядати новий електромобіль від VW, у створенні якого мають взяти участь фахівці з Renault, показали на рендері дизайнери «Carscoops».
Як видно на зображенні, створеному шляхом комп’ютерного моделювання, це буде маленький автомобіль у форм-факторі хетчбек, якому дістануться напівкруглі світлодіодні денні ходові вогні, глянцеві решітки радіатора, пластикові накладки на порогах і бамперах, а також колісні диски з незвичайним внутрішнім малюнком.
Загалом дизайн машини виявиться дуже схожим на концепт-кар IQ Life, представлений у 2021 році на виставці в Мюнхені.
За матеріалами:
uamotors
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