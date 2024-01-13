Volkswagen знизив ціни на електроавто (фото) — Finance.ua

Volkswagen знизив ціни на електроавто (фото) Сьогодні 03:27 — Фондовий ринок

Volkswagen знизив ціни на електроавто (фото)

Бренд Volkswagen знизив ціни та оновив свої пропозиції щодо комплектацій своєї лінійки повністю електричних автомобілів, щоб збільшити продажі у Франції, Бельгії та кількох країнах Північної Європи.

У концерні заявили, що перегляд лінійки автомобілів Volkswagen ID «дозволить досягти амбітних бізнес-цілей».

Зниження цін відбулося, незважаючи на те, що генеральний директор VW Group Олівер Блюм заявив минулого року, що автовиробник не вступатиме в цінову війну в Європі з Tesla, що найбільше продається брендом електромобілів у регіоні, після того, як Tesla різко знизила ціни на Model 3 та Model Y.

Багато експертів прогнозують, що попит на електромобілі сповільниться, оскільки споживачі відмовляються від високих цін і мережі зарядних станцій, що все ще розвивається, а автовиробники щосили намагаються зрівнятися за прибутковістю з автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння.

У Франції нові ціни та комплектації означають, що майже всі версії компактного хетчбека ID.3 та середньорозмірних позашляховиків ID.4 та ID.5 матимуть право на урядовий бонус за електромобіль у розмірі від 5 000 до 7 000 євро у 2024 році.

Наприклад, VW ID.3 Pro з батареєю ємністю 58 кіловат-годин доступний у комплектації ID за 39 990 євро; з батареєю ємністю 77 кВт/год — 44 310 євро. Попередньою найдешевшою версією була Pro Performance за 42 990 євро.

Вартість ID.4 у комплектації ID починається від 43 990 євро. Коли ID.4 був запущений у Франції минулого року, він починався з більш ніж 51 000 євро, хоча минулої осені VW запропонував покупцям знижку, яка знизила ціну приблизно до 44 000 євро.

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