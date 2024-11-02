Volkswagen оголосив про закриття заводів та скорочення зарплат — Finance.ua

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Volkswagen оголосив про закриття заводів та скорочення зарплат

Фондовий ринок
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Volkswagen оголосив про закриття заводів та скорочення зарплат
Volkswagen оголосив про закриття заводів та скорочення зарплат, Фото: Reuters
Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи з десяти в Німеччині та скоротити десятки тисяч робочих місць, а також знизити зарплати на 10%.
Про це пише газета Financial Times.
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Це реструктуризація стане першою в історії компанії за 87 років, коли будуть закриті її внутрішні заводи, що загострить протистояння з профспілками. Зараз VW має 10 заводів і близько 300 тисяч працівників у Німеччині.

Причини

Volkswagen попередив, що змушений вдаватися до радикальних заходів через високу конкуренцію в Китаї, зниження продажів на інших основних ринках і необхідність значних інвестицій у перехід на виробництво електромобілів.
Нещодавно компанія вже вдруге за три місяці оголосила про зниження прогнозу прибутку, посилаючись на «складні ринкові умови».
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Volkswagen заявив, що не коментуватиме «чутки про конфіденційні переговори з профспілкою IG Metall та радою працівників», але додав, що компанія перебуває у «вирішальному моменті».
Рада працівників VW представляє інтереси співробітників компанії та займає половину місць у наглядовій раді.
Очільниця ради працівників Даниела Кавалло повідомила працівникам на головному заводі компанії у Вольфсбурзі, що керівництво має два дні, аби скасувати свої плани, натякаючи на можливі страйки.
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Вона зауважила, що генеральний директор Олівер Блуме «грає з величезним ризиком, що… ми можемо припинити переговори і вжити заходів, які має робити колектив, коли боїться за своє існування».
За матеріалами:
Економічна Правда
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