Чотири «невбивані» автомобілі Volkswagen, які дуже рідко ламаються — Finance.ua

Чотири «невбивані» автомобілі Volkswagen, які дуже рідко ламаються Сьогодні 22:49 — Фондовий ринок

Автомобілі німецького бренду Volkswagen відомі своєю надійністю, якістю збірки і технологічністю. Водночас є в модельній лінійці компанії машини, які ламаються набагато рідше за інші.

Місцевий проект DEKRA провів власне дослідження, в рамках якого виділив чотири моделі Volkswagen, які майже не доставляють проблем у перші 100 тисяч кілометрів пробігу.

Volkswagen T-Roc: надійний кросовер із виразним дизайном. Особливості: двигуни об’ємом 1,0−2,0 літра, вибір між переднім і повним приводом, вбудовані системи безпеки, низька витрата палива.

Volkswagen Golf: легендарний надійний хетчбек. Особливості: багата моторна гамма в діапазоні від 1,0 до 2,0 літрів, включно з гібридними версіями, низький рівень шуму в салоні, середня витрата палива на рівні 4,5−6,0 л на 100 км.

Volkswagen Passat: діловий седан із німецьким акцентом. Особливості: двигуни від 1,5 до 2,0 літрів з високою потужністю та хорошою економічністю, передній або повний привід, залежно від комплектації, велика кількість асистентів для підвищення безпеки, середня витрата палива близько 5,0−6,5 л на 100 км.

Volkswagen Polo: доступний міський автомобіль із високим рівнем надійності. Особливості: двигуни об’ємом від 1,0 до 1,6 літрів, витрата палива в середньому близько 4,5−5,5 л на 100 км, компактні габарити, що дуже зручно в обмеженому міському середовищі.

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