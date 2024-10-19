Volkswagen випустив кросовер за ціною Renault Duster (фото) — Finance.ua
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Volkswagen випустив кросовер за ціною Renault Duster (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen випустив кросовер за ціною Renault Duster (фото)
Volkswagen випустив кросовер за ціною Renault Duster (фото), Фото: Volkswagen
Недорогий кросовер Volkswagen Taos є доступною альтернативою старшому VW Tiguan. Модернізовану машину раніше показали офіційно після рестайлінгу. Новинка вирушила у продаж за ціною «Рено Дастер».
Про ціну Volkswagen Taos 2024 повідомляє Motor1.
У ході модернізації дизайн виконали у сучасному стилі VW. Новинка схожа на будь-яку іншу машину бренду. Проте зовні відрізняється від попередника.
Новий VW Taos отримав змінені бампери, перероблену зовнішню світлотехніку, інші колісні диски й оновлену колірну гаму.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
У салоні Volkswagen Taos змін менше — оновили мультимедійну систему, оснащення та оздоблення. Автомобіль продаватимуть лише як 5-місний кросовер. Основний ринок — США.
Бензиновий турбодвигун об’ємом 1,5 л видає потужність 176 к.с. Мотор поєднується з 8-ступінчастою автоматичною КПП. Привод — передній чи повний. Ціна Volkswagen Taos — від 26 420 доларів
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За матеріалами:
Обозреватель
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