Volkswagen випустив кросовер за ціною Renault Duster (фото) — Finance.ua

Volkswagen випустив кросовер за ціною Renault Duster (фото) Вчора 02:17 — Технології&Авто

Volkswagen випустив кросовер за ціною Renault Duster (фото), Фото: Volkswagen

Недорогий кросовер Volkswagen Taos є доступною альтернативою старшому VW Tiguan. Модернізовану машину раніше показали офіційно після рестайлінгу. Новинка вирушила у продаж за ціною «Рено Дастер».

Про ціну Volkswagen Taos 2024 повідомляє Motor1.

У ході модернізації дизайн виконали у сучасному стилі VW. Новинка схожа на будь-яку іншу машину бренду. Проте зовні відрізняється від попередника.

Новий VW Taos отримав змінені бампери, перероблену зовнішню світлотехніку, інші колісні диски й оновлену колірну гаму.

Фото: Volkswagen

У салоні Volkswagen Taos змін менше — оновили мультимедійну систему, оснащення та оздоблення. Автомобіль продаватимуть лише як 5-місний кросовер. Основний ринок — США.

Бензиновий турбодвигун об’ємом 1,5 л видає потужність 176 к.с. Мотор поєднується з 8-ступінчастою автоматичною КПП. Привод — передній чи повний. Ціна Volkswagen Taos — від 26 420 доларів

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