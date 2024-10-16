Найдешевший кросовер Volkswagen: компанія оголосила вартість нового Volkswagen Taos 2025 — Finance.ua

Найдешевший кросовер Volkswagen: компанія оголосила вартість нового Volkswagen Taos 2025
Місяць тому компанія Volkswagen представила оновлений Taos 2025 року — кросовер на базі Golf для Північної Америки.
Кардинальних змін в автомобілі немає, серед оновлень: збільшення потужності, оновлений салон і нова коробка передач. Не дивно, що він не набагато дорожчий за свого попередника.
Volkswagen остаточно визначився з цінами: вони починаються з $26 420 за передньопривідний Taos S, що на $1000 більше, ніж у моделі 2024 року.
Найдорожчим варіантом є SEL за 36 120 доларів, який стандартно поставляється з повним приводом VW 4Motion.
На додачу до інтер’єру, підкресленого новим плаваючим 8-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи, Taos отримав деякі технічні вдосконалення.
VW оновив свій 1,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, і потужність зросла зі 158 до 174 кінських сил, а крутний момент залишився колишнім.
Раніше моделі Taos 4Motion поставлялися з семиступінчастою трансмісією з подвійним зчепленням, але клієнти вважали її занадто важкою для перемикання передач, тому VW замінив її на восьмиступінчасту автоматичну коробку передач.
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