Volkswagen знизив прогноз прибутку через падіння попиту на автомобілі — Finance.ua

Volkswagen знизив прогноз прибутку через падіння попиту на автомобілі Сьогодні 06:18 — Фондовий ринок

Volkswagen знизив прогноз прибутку через падіння попиту на автомобілі

Volkswagen AG вдруге цього року знизив прогноз щодо прибутковості через зменшення попиту на легкові автомобілі.

Про це пише ZeroHedge.

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Volkswagen, який об’єднує такі марки, як Audi, Porsche, Škoda та інші, оголосив про зниження прогнозу операційної рентабельності на 2024 рік до 5,6% з попереднього прогнозу в 7%, головним чином через плановане закриття заводу Audi в Бельгії.

Новий прогноз передбачає зниження продажів з 9 млн до 8,1 млн одиниць та скорочення чистого грошового потоку на суму до 2 млрд євро.

Проблеми Volkswagen AG посилюються падінням попиту на китайському ринку, зростанням конкуренції в сегменті електромобілів та погіршенням економічної ситуації в Європі, де продажі автомобілів падають.

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Особливо криза спостерігається в сегменті електромобілів — їхній попит у Німеччині знизився на 69%.

Ситуацію посилюють екологічні норми та «зелена» політика ЄС, які створюють перешкоди для конкуренції з Китаєм, де енергоресурси дешевші та доступніші в достатку, особливо вугілля.

Це ставить європейських автовиробників у невигідне становище порівняно з китайськими.

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До слова, Volkswagen почав скорочувати робочі місця у Китаї, прагнучи скоротити витрати у всьому світі на 20% протягом наступних трьох років.

Ці кроки є частиною загальносвітової програми зниження витрат до 2026 року, про яку Volkswagen заявив у серпні.

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