Volkswagen знизив прогноз прибутку через падіння попиту на автомобілі — Finance.ua
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Volkswagen знизив прогноз прибутку через падіння попиту на автомобілі

Фондовий ринок
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Volkswagen знизив прогноз прибутку через падіння попиту на автомобілі
Volkswagen знизив прогноз прибутку через падіння попиту на автомобілі
Volkswagen AG вдруге цього року знизив прогноз щодо прибутковості через зменшення попиту на легкові автомобілі.
Про це пише ZeroHedge.
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Volkswagen, який об’єднує такі марки, як Audi, Porsche, Škoda та інші, оголосив про зниження прогнозу операційної рентабельності на 2024 рік до 5,6% з попереднього прогнозу в 7%, головним чином через плановане закриття заводу Audi в Бельгії.
Новий прогноз передбачає зниження продажів з 9 млн до 8,1 млн одиниць та скорочення чистого грошового потоку на суму до 2 млрд євро.
Проблеми Volkswagen AG посилюються падінням попиту на китайському ринку, зростанням конкуренції в сегменті електромобілів та погіршенням економічної ситуації в Європі, де продажі автомобілів падають.
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Особливо криза спостерігається в сегменті електромобілів — їхній попит у Німеччині знизився на 69%.
Ситуацію посилюють екологічні норми та «зелена» політика ЄС, які створюють перешкоди для конкуренції з Китаєм, де енергоресурси дешевші та доступніші в достатку, особливо вугілля.
Це ставить європейських автовиробників у невигідне становище порівняно з китайськими.
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До слова, Volkswagen почав скорочувати робочі місця у Китаї, прагнучи скоротити витрати у всьому світі на 20% протягом наступних трьох років.
Ці кроки є частиною загальносвітової програми зниження витрат до 2026 року, про яку Volkswagen заявив у серпні.
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