Компанія Volkswagen презентує великий сімейний кросовер у 2025 році (фото) — Finance.ua

Компанія Volkswagen презентує великий сімейний кросовер у 2025 році (фото) Сьогодні 18:32 — Технології&Авто

Компанія Volkswagen презентує великий сімейний кросовер у 2025 році (фото)

В інтернет потрапили фото Volkswagen Atlas другого покоління. Великий сімейний кросовер дебютує на початку 2025 року.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Volkswagen Atlas 2025 розсекретили в Китаї (там кросовер продається під назвою VW Teramont Pro).

Фото: carscoops.com

Його дизайн кардинально змінився та вийшов доволі незвичним. У нього крупні фари, розширені крила та прозора вставка на місці радіаторної решітки.

Ліхтарі з’єднані чорною лакованою накладкою, а дверні ручки стали висувними. До того ж, кросовер Volkswagen дещо підріс у розмірах.

Фото: carscoops.com

Габарити Volkswagen Atlas 2025:

довжина — 5158 мм;

ширина — 1991 мм;

висота — 1788 мм;

колісна база — 2980 мм.

Салон Volkswagen Atlas не показали, проте відомо, що він стане просторішим. На передній панелі, скоріше за все, встановлять три диплеї.

Фото: carscoops.com

Кросовер Volkswagen Atlas 2025 дебютує з 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 272 к. с., а пізніше лінійку поповнить гібридна модифікація. Очікуються версії з переднім та повним приводом.

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