Компанія Volkswagen презентує великий сімейний кросовер у 2025 році (фото) — Finance.ua

Компанія Volkswagen презентує великий сімейний кросовер у 2025 році (фото)
В інтернет потрапили фото Volkswagen Atlas другого покоління. Великий сімейний кросовер дебютує на початку 2025 року.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Volkswagen Atlas 2025 розсекретили в Китаї (там кросовер продається під назвою VW Teramont Pro).
Його дизайн кардинально змінився та вийшов доволі незвичним. У нього крупні фари, розширені крила та прозора вставка на місці радіаторної решітки.
Ліхтарі з’єднані чорною лакованою накладкою, а дверні ручки стали висувними. До того ж, кросовер Volkswagen дещо підріс у розмірах.
Габарити Volkswagen Atlas 2025:
- довжина — 5158 мм;
- ширина — 1991 мм;
- висота — 1788 мм;
- колісна база — 2980 мм.
Салон Volkswagen Atlas не показали, проте відомо, що він стане просторішим. На передній панелі, скоріше за все, встановлять три диплеї.
Кросовер Volkswagen Atlas 2025 дебютує з 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 272 к. с., а пізніше лінійку поповнить гібридна модифікація. Очікуються версії з переднім та повним приводом.
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