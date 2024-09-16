Компанія Volkswagen презентує великий сімейний кросовер у 2025 році (фото) — Finance.ua
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Компанія Volkswagen презентує великий сімейний кросовер у 2025 році (фото)

Технології&Авто
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Компанія Volkswagen презентує великий сімейний кросовер у 2025 році (фото)
Компанія Volkswagen презентує великий сімейний кросовер у 2025 році (фото)
В інтернет потрапили фото Volkswagen Atlas другого покоління. Великий сімейний кросовер дебютує на початку 2025 року.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Volkswagen Atlas 2025 розсекретили в Китаї (там кросовер продається під назвою VW Teramont Pro).
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Його дизайн кардинально змінився та вийшов доволі незвичним. У нього крупні фари, розширені крила та прозора вставка на місці радіаторної решітки.
Ліхтарі з’єднані чорною лакованою накладкою, а дверні ручки стали висувними. До того ж, кросовер Volkswagen дещо підріс у розмірах.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com

Габарити Volkswagen Atlas 2025:

  • довжина — 5158 мм;
  • ширина — 1991 мм;
  • висота — 1788 мм;
  • колісна база — 2980 мм.
Салон Volkswagen Atlas не показали, проте відомо, що він стане просторішим. На передній панелі, скоріше за все, встановлять три диплеї.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Кросовер Volkswagen Atlas 2025 дебютує з 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 272 к. с., а пізніше лінійку поповнить гібридна модифікація. Очікуються версії з переднім та повним приводом.
За матеріалами:
Фокус
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