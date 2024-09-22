Volkswagen анонсувала новий мінівен T7 Transporter (фото) — Finance.ua
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Volkswagen анонсувала новий мінівен T7 Transporter (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen анонсувала новий мінівен T7 Transporter (фото)
Volkswagen анонсувала новий мінівен T7 Transporter (фото), Фото: Volkswagen
На автошоу IAA Transportation 2024 в Ганновері відбувся публічний дебют нового Volkswagen T7. Невдовзі мінівен надійде в продаж за ціною від 36 780 євро.
Його подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
У Ганновер привезли нові Volkswagen Transporter та Caravelle. Тепер вони не мають нічого спільного із VW Multivan, адже збудовані на базі Ford Transit Custom.
Від побратима новий Volkswagen T7 відрізняється дизайном передньої частини. Також з’явився позашляховий варіант Panamericana з пластиковим обвісом.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Новий Volkswagen Transporter/Caravelle пропонують у вантажних, пасажирських та вантажопасажирських версіях довжиною 5,05 та 5,45 м.
Авто може перевозити до 1,33 тонни та буксирувати 2,8-тонний причіп, а об’єм його вантажного відсіку становить від 5,8 до 9 кубометрів.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Пасажирські варіанти доступні у виконанні на 6−9 місць. На передній панелі встановили два дисплеї, а селектор КПП винесений на кермову колонку.
Серед доступних опцій з’явилися тризонний клімат-контроль, безключовий доступ та датчик дощу, акустика Harmann Kardon із 14 динаміками та сучасні системи безпеки
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Палітру модифікацій Volkswagen T7 розширено: можна обрати 2,0-літрові турбодизелі потужністю 110, 150 та 170 к. с., 232-сильну плагін-гібридну установку та електромотори на 136, 218 і 286 к. с. (із батареєю на 64 кВт∙год). Заплановані варіанти з переднім і повним приводом.

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