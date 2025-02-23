Водії почали частіше оформлювати Європротокол при ДТП — Finance.ua

Водії почали частіше оформлювати Європротокол при ДТП Сьогодні 11:17

Водії почали частіше оформлювати Європротокол при ДТП, Фото: freepik

У 2024 році 38,5% дорожньо-транспортних пригод було врегульовано за допомогою Європротокола. Водночас, якщо порівнювати з показниками 2023 року, кількість врегульованих страхових подій за допомогою цього інструмента зросла на 6,5%.

Про це повідомили у Моторно (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

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Водночас зазначається, що понад 36% випадків самостійного оформлення ДТП було здійснено в електронному вигляді — це 19 953 випадки, що на 50% більше за показник 2023 року.

Найактивніше сервісом користуються у великих містах України, де динамічний трафік змушує водіїв шукати швидкі та зручні рішення.

Використання Європротокола у 2024 році

За січень-грудень 2024 року 54 849 дорожньо-транспортних пригод було врегульовано за допомогою Європротокола та виплачено понад 1 млрд грн страхового відшкодування потерпілим (середня виплата — 18 852 грн).

Проте до 2025 року цей інструмент мав певні обмеження у розмірі нарахування виплати — застосування Європротокола обмежувалось розміром збитку до 80 тис. грн.

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Відтепер згідно із Законом № 3720-IX було скасовано цей ліміт та компенсація здійснюється у межах страхової суми за шкоду, заподіяну майну, зазначеної в договорі страхування: для договорів, укладених у 2024 році, — до 160 тис. грн, для договорів, укладених у 2025 році, — до 250 тис. грн.

Що таке Європротокол

Європротокол — це документ, який дозволяє оформити ДТП без виклику поліції.

Він звільняє водіїв від штрафів та судових розглядів. Водночас страхова виплата здійснюється на його підставі. Європротокол можна заповнити на паперовому бланку або через електронну документ за допомогою спеціальної інформаційної системи — « Електронний Європротокол ».

Як скористатися «Електронним Європротоколом»

Скористатися інформаційною системою «Електронний Європротокол» можна з будь-якого девайсу, телефону чи планшету, та за наявності доступу до мережі Інтернет.

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Для цього необхідно перейти за посиланням , заповнити відповідні поля форми, пройти авторизацію та отримати протокол на свою електронну пошту.

Переваги заповнення електронного Європротокола:

автоматичні підказки: Система інтерактивно супроводжує процес заповнення, допомагаючи уникнути помилок.

перевірка полісів: Програма автоматично перевіряє чинність полісів ОСЦПВ у водіїв та наявність страхового покриття.

зручне оформлення схеми ДТП: Замість ручного малювання, система пропонує готові схеми пригоди. Ви можете обрати відповідну або завантажити власну, якщо жоден із запропонованих варіантів не підходить.

швидка передача даних: Після заповнення протокол миттєво надсилається до страхової компанії та реєструється в базі МТСБУ.

Оформити Європротокол можна лише за виконання певних умов.

Перед оформленням ДТП слід переконатися, що виконуються такі умови:

у ДТП беруть участь лише два транспортні засоби, які мають чинне страхове покриття.

є фактичне зіткнення транспортних засобів.

завдано лише матеріальної шкоди: пошкоджено або знищено транспортні засоби, інше майно не постраждало.

відсутні постраждалі: ніхто з учасників чи інших осіб не отримав травм або ушкоджень.

чинні договори страхування, укладені по відношенню до двох транспортних засобів — учасників ДТП (внутрішній договір страхування цивільно-правової відповідальності або міжнародний страховий сертифікат «Зелена Картка»)

наявна згода учасників щодо обставин її скоєння: водії погоджуються з усіма обставинами ДТП та не мають розбіжностей щодо деталей події.

відсутність ознак сп’яніння: обидва водії не перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи медикаментозного сп’яніння.

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