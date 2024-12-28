10 вживаних авто, які найчастіше продаються після ДТП — Finance.ua

10 вживаних авто, які найчастіше продаються після ДТП
Експерти часто сперечаються про те, чи мають водії певних автомобілів більшу схильність потрапляти в ДТП. Проте статистика свідчить про те, що деякі моделі все ж таки частіше отримують ушкодження, ніж інші авто.
У виданні Express назвали 10 вживаних автомобілів, які найчастіше продавалися на вторинному ринку Великої Британії у 2024 році з пошкодженнями після ДТП.
Сервіс перевірки історії транспортних засобів carVertical визначив моделі, які найчастіше потрапляють у ДТП. Експерти з’ясували, що близько 18% усіх вживаних автомобілів, які продавалися на вторинному ринку у 2024 році, мали ті чи інші пошкодження.
Автомобільний експерт carVertical Матас Бузеліс заявив, що водії досить часто несвідомо купують автомобілі, які брали участь у ДТП. За його словами, це може загрожувати появою серйозних поломок у майбутньому.
Згідно з дослідженням, найчастіше на дорогах Великої Британії у 2024 році в ДТП потрапляв кросовер BMW X5. За словами експертів, 50,43% автомобілів цієї моделі, які були виставлені на продаж за останні 12 місяців, мали ті чи інші пошкодження.
Друге місце в рейтингу посів компактний універсал Dacia Logan MCV. 37,5% виставлених на продаж автомобілів цієї моделі мали пошкодження.
Трійку лідерів замикає Peugeot 108. Згідно з дослідженням, 36,09% компактних хетчбеків, які були виставлені на продаж за останні 12 місяців, мали пошкодження.
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