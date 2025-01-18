ДТП відтепер можна врегулювати без поліції: уряд визначив умови — Finance.ua
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ДТП відтепер можна врегулювати без поліції: уряд визначив умови

Технології&Авто
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ДТП відтепер можна врегулювати без поліції: уряд визначив умови
ДТП відтепер можна врегулювати без поліції: уряд визначив умови
Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни пов’язані з набранням чинності нової редакції закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто.
Про це повідомляється в постанові від 10 січня 2025 р. № 19.
Постанова дозволяє не інформувати поліцію у разі настання контактної дорожньо-транспортної пригоди за участю лише двох транспортних засобів. Це можливо за умови заподіяння шкоди майну виключно у вигляді пошкодження (знищення) транспортного засобу, незаподіяння шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб.
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Такі водії мають право без залучення Національної поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі.
«Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Національної поліції про настання дорожньо-транспортної пригоди», — йдеться в постанові.
Чинна редакція Правил дорожнього руху дозволяла учасникам ДТП не викликати поліцію, а з’явитися до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи.
Згідно з постановою, водій зобов’язаний мати при собі чинний страховий поліс (договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в Єдиній централізованій базі даних, або страховий сертифікат «Зелена картка» (на електронному або паперовому носії), виданий іноземним страховиком.
Новий закон про автоцивілку
Нагадаємо, новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто набрав чинності з 1 січня 2025 року.
Закон передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування з січня 2025 року:
  • — за шкоду життю та здоров’ю — з 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень;
  • — за шкоду майну — з 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень;
Як зазначили в НБУ, вартість полісів з початку року зросте на 25−30%.
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Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
РБК-Україна
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