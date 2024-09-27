У Польщі планують посилити покарання для винуватців ДТП — Finance.ua

У Польщі планують посилити покарання для винуватців ДТП Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

У Польщі планують посилити покарання для винуватців ДТП

Уряд Польщі планує посилити покарання для винуватців ДТП — перевищення швидкості чи відсутність водійського посвідчення розглядатимуть як злочин, а за несплачену страховку можуть відібрати автомобіль.

Про це пише polskieradio24.pl.

Над відповідними змінами вже працюють у польському уряді.

Як пише видання, посилити покарання планують не лише для нетверезих водіїв, а й для учасників нелегальних перегонів, осіб, які перевищують швидкість удвічі або не мають водійських прав. Такі дії будуть розглядатися як злочини.

Крім того, аналізуються зміни щодо конфіскації транспортних засобів осіб, які не мають обов’язкового страхування цивільної відповідальності перед третіми особами. Серед іншого розглядається і модель, схожа на британську, де транспортний засіб може бути конфіскований, якщо автомобіль не є застрахованим протягом тривалого часу.

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«Ми хочемо, щоб наша поправка до положень Кримінального кодексу відповідала, наприклад, Закону про обов’язкове страхування та Цивільному кодексу. Звісно, ​​ми будемо використовувати існуючі інструменти, такі як електронний моніторинг або зобов’язання використовувати алкогольні блокування проти певної групи порушників», — підкреслив сенатор Кшиштоф Квятковський в інтерв’ю Interia.

Варто зазначити, що польське законодавство вже досить суворо ставиться до водіїв, які спричинили ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Але, на думку сенатора Квятковського, для ефективнішої боротьби зі злочинцями на дорогах і запобігання трагедіям правила необхідно посилити.

Чинні правила у Польщі

З 14 березня 2024 року у Польщі діють нові правила , що дозволяють конфіскувати автомобілі у нетверезих водіїв.

Автомобілі конфісковуватимуть, якщо їхній власник перебуватиме за кермом з мінімум 1,5 проміле алкоголю в крові. Незалежно від того, спричинив він аварію, чи ні;

У винуватців ДТП конфісковуватимуть авто, якщо власник матиме всього понад 0,5 проміле алкоголю.

Відповідно до закону, якщо конфіскація неможлива через те, що транспортний засіб було продано чи знищено, або якщо автомобіль не належатиме порушнику на 100% (лізинг, співвласник), то за рішенням суду може бути призначений штраф у розмірі вартості авто. Вартість визначатимуть відповідно до суми, вказаної в страховому полісі, а у разі його відсутності — відповідно до середньоринкової ціни подібного транспортного засобу.

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