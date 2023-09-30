Військовозобовʼязані жінки-медики: у МОЗ роз’яснили, чи будуть зміни з 1 жовтня — Finance.ua

Військовозобовʼязані жінки-медики: у МОЗ роз’яснили, чи будуть зміни з 1 жовтня Сьогодні 20:06 — Казна та Політика

Військовозобовʼязані жінки-медики: у МОЗ роз’яснили, чи будуть зміни з 1 жовтня

Із 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували.

«Понад 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала недосконало, через що частина медиків в ньому не враховані. Тому з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями: лікар, стоматолог, акушерка, сестра медична, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо мають перебувати на військовому обліку. Ця норма не нова і діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку.

Тож від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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У МОЗ наголосили, що постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації, облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.

Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки — до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років (до 31.12.2026).

Крім того, до 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про неї Територіальний центр комплектування.

Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для взяття на військовий облік.

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Укрінформ За матеріалами:

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