Війна стримує інвесторів вкладатися в Україну — директорка ЄБА — Finance.ua
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Війна стримує інвесторів вкладатися в Україну — директорка ЄБА

Фондовий ринок
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Війна стримує інвесторів вкладатися в Україну — директорка ЄБА
Війна стримує інвесторів вкладатися в Україну — директорка ЄБА
Попри війну інтерес міжнародного бізнесу до України зберігається. Проте через затягування бойових дій інвестори все ще обережні.
Про це розповіла виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Сектори, де можна працювати вже зараз

На думку Дерев’янко, бізнес може працювати вже сьогодні в таких галузях як оборонна промисловість, логістика, будівництво та охорона здоров’я.
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«Ми з іноземними компаніями вирішили, що треба закликати не чекати припинення вогню, бо потенційно ти можеш довго його чекати. Якщо ти реально розглядаєш Україну, тоді дивись, як побудувати тут бізнес-модель, щоб бути успішним вже зараз», — зазначила вона.

Міжнародна допомога і страхування ризиків

За словами Дерев’янко, Україна отримує міжнародну публічну допомогу, а також потрохи запускаються програми страхування воєнних ризиків. Водночас приватні інвестори поки не поспішають заходити в Україну.
«Інтерес є, але він поки що не транслюється в гроші», — сказала Дерев’янко.
Вона підкреслила, що для залучення інвесторів потрібно будувати довіру зокрема, через комунікацію з керівниками міжнародних компаній.
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«Це також елемент економічної дипломатії, і ми можемо допомогти з цим. Якщо ми не згуртуємося всі разом — представники бізнесу і влади, — щоб залучати інвесторів зараз в Україну або готувати їх до заходу в Україну, буде дуже важко», — додала вона.
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді відбулося обговорення законопроєкту № 12372 «Про систему страхування воєнних ризиків», але документ не готовий до розгляду у парламенті.
Попри назву, документ не створює повноцінної системи страхування воєнних ризиків для економіки. Натомість він передбачає запровадження обов’язкового страхування банківських застав і створення державної агенції у формі акціонерного товариства, яка мала б монопольне право на проведення такого страхування або визначення його умов.
За матеріалами:
Finance.ua
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