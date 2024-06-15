Відповідальність та права поручителя по кредиту — Finance.ua

Відповідальність та права поручителя по кредиту Сьогодні 19:08 — Особисті фінанси

Відповідальність та права поручителя по кредиту

Порука є одним з найпоширеніших способів забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Вона передбачає, що третя особа (поручитель) зобов’язується перед кредитором виконати борг позичальника, якщо той не зможе або відмовиться виконати свої кредитні зобов’язання.

Про те, що варто знати поручителю, пише Фінкульт.

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Договір поруки. Порука оформлюється шляхом укладання письмового договору між кредитором, позичальником та поручителем. У цьому договорі визначаються умови, на яких поручитель бере на себе відповідальність за борги позичальника.

Не варто плутати статус «контактна особа» — людина, у якої можуть уточнювати інформацію щодо позичальника та яка не має зобов’язань перед позикодавцем, та «поручитель» — той, хто несе матеріальну відповідальність за зобов’язаннями боржника.

Обсяг відповідальності. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і позичальник. Це означає, що якщо позичальник не поверне кредит або не сплатить відсотки, поручитель буде зобов’язаний зробити це замість нього.

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Права поручителя. Поручитель має право вимагати від позичальника повернення суми, яку він сплатив кредитору. Крім того, поручитель має право отримати від кредитора всю необхідну інформацію про стан кредитного договору та боргових зобов’язань позичальника.

Термін дії поруки. Договір поруки може мати обмежений термін дії або бути чинним до повного виконання позичальником своїх зобов’язань перед кредитором.

Солідарна відповідальність поручителя. Це означає, що кредитор може вимагати виконання зобов’язань як від позичальника, так і від поручителя, або від обох одночасно.

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Ризики для поручителя. Поручитель бере на себе ризик невиконання позичальником своїх зобов’язань. У випадку неповернення кредиту, поручитель зобов’язаний виплатити кредитору всю суму боргу разом із нарахованими відсотками.

Нагадаємо, розуміння основних принципів і стратегій безпеки у сфері грошей та кредитів є важливим для фінансової стійкості кожного з нас.

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