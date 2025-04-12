Відновлення сільськогосподарських ґрунтів України обійдеться у $20 млрд — Finance.ua
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Відновлення сільськогосподарських ґрунтів України обійдеться у $20 млрд

Казна та Політика
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Відновлення сільськогосподарських ґрунтів України обійдеться у $20 млрд
Відновлення сільськогосподарських ґрунтів України обійдеться у $20 млрд
Відновлення ґрунтів сільськогосподарського призначення України коштуватиме приблизно $20 млрд, що складає близько 15% ВВП країни до вторгнення.
Про це свідчать результати дослідження Wageningen University & Research.
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Однак остаточна вартість, скоріш за все, буде ще вищою, вважає професор управління бізнесом та організації в Wageningen University & Research (WUR) Вілфред Дольфсма.
«Ця оцінка не включає витрати на обладнання, паливо чи робочу силу. Оцінка цих факторів є надто спекулятивною. Вартість видалення забрудненого ґрунту, наприклад, залежить від таких речей, як доступність полів і кількість опадів, які переривають роботу», — пояснив він.

Які області найбільш постраждалі

Щодо методики підрахунку збитків, то дослідники спочатку проаналізували пошкодження ландшафту за допомогою супутникових зображень з високою роздільною здатністю.
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Потім підрахували вартість обстеження та розмінування ґрунту, засипання кратерів та інших кроків, які доведеться зробити для відновлення сільського господарства.
На це потрібно щонайменше $2 млрд лише у Харківській області. Окрім неї, постраждали ще дев’ять областей, витрати для яких будуть подібними.
У ґрунтознавстві утворення кратерів і перемішування ґрунту вибуховими боєприпасами називають бомбардуванням. Вибухові боєприпаси, такі як ракети та артилерійські снаряди, забруднюють ґрунт хімікатами та важкими металами.
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Нещодавні дослідження в Україні показали різке збільшення рівня забруднення ґрунтів такими металами, як кадмій, мідь і цинк, а також паливними продуктами.
Також наслідком війни, про який часто забувають, є знищення вітрозахисних смуг. Науковці перерахували лише частину проблем, з якими стикнуться ті, хто буде займатися відновленням ґрунтів.
За матеріалами:
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