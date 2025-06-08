Від чого залежить розмір доплати до понаднормового стажу: роз’яснення ПФУ — Finance.ua

Від чого залежить розмір доплати до понаднормового стажу: роз’яснення ПФУ Сьогодні 13:13 — Особисті фінанси

Від чого залежить розмір доплати до понаднормового стажу: роз’яснення ПФУ

Українські пенсіонери мають право на отримання щомісячної доплати до пенсії, якщо вони мають більший за встановлену норму страховий стаж.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Вінницькій області.

Як визначається понаднормовий стаж

Розмір доплати залежить від того, коли працівник вийшов на пенсію.

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Отже, якщо пенсія була призначена до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

Якщо ж це відбулося після жовтня 2011 року — понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

пенсія збільшується на 1% від розрахункової суми пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму.

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Як пояснили у ПФУ, за кожен повний рік понаднормового стажу додається 1% до пенсії від її базового розміру, проте доплата не може бути більше 1% від прожиткового мінімуму.

Яким буде розмір доплати

У відомстві нагадали, що цього року в Україні розмір прожиткового мінімуму становить 2361 грн.

Тобто, за кожен «додатковий» рік стажу нараховується 23,61 грн доплати. Наприклад, 10 додаткових років дадуть пенсіонеру +236 грн щомісяця.

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Фахівці зауважують, наявний у пенсіонера понаднормовий стаж не може бути обмежений.

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, розмір доплати формується на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії.

Після звільнення розмір виплати може бути переглянутий.

З 1 січня 2025 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком становить:

у 60 років — 32 роки стажу;

у 63 роки — 22 роки стажу;

у 65 років — 15 років стажу.

Нагадаємо, українці можуть сплачувати добровільні внески в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом того періоду часу, який визначать самостійно:

чи то під час офіційної роботи,

чи то в період між звільненням та наступним працевлаштуванням,

чи повторним працевлаштуванням і до призначення пенсії.

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