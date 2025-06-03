Пенсійний фонд повідомив про фінансування за червень — Finance.ua

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Пенсійний фонд повідомив про фінансування за червень

Казна та Політика
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Пенсійний фонд повідомив про фінансування за червень
Пенсійний фонд повідомив про фінансування за червень
Як повідомляє Пенсійний Фонд, 2 червня розпочато фінансування виплат за червень:
2 червня розпочато фінансування виплат за червень:
  • на пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано 0,7 млрд грн.
  • на оплату лікарняних — 73,2 млн грн.
2 червня надано 40,5 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Нагадаємо, за підрахунками, у 2024 році на одного працюючого громадянина припадав в середньому 1 пенсіонер — а це значне навантаження на пенсійну систему солідарного типу.
Тому варто завчасно подбати про своє майбутнє. Одним із варіантів додаткового накопичення є інструмент добровільних внесків від ПФУ. Так, з березня 2023 року українцям відкрили можливість самостійно сплачувати внески на свої майбутні пенсії. Детальніше про це розповіли у Пенсійному Фонді України.
За матеріалами:
Finance.ua
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