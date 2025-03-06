Верховний суд США відмовив Трампу у заморожуванні іноземної допомоги на $2 млрд — Finance.ua

Верховний суд США відмовив Трампу у заморожуванні іноземної допомоги на $2 млрд Сьогодні 11:30 — Світ

Верховний суд США відмовив Трампу у заморожуванні іноземної допомоги на $2 млрд

Верховний суд США відхилив запит Дональда Трампа на заморожування майже 2 мільярдів доларів іноземної допомоги в межах його ініціативи з урізання державних витрат.

Про це повідомляє The New York Times.

Верховний суд США у середу відхилив надзвичайний запит президента Трампа на заморожування іноземної допомоги.

Суд не підписав короткий наказ, який зазвичай видається для екстрених заяв, зазначивши, що суддя першої інстанції, який зобов’язав уряд відновити виплати, має роз’яснити, які зобов’язання уряд повинен виконати.

Це рішення є першим кроком суду у відповідь на низку судових процесів, ініційованих через спроби президента Трампа кардинально змінити уряд.

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Голосування завершилось 5 проти 4, при цьому головний суддя Джон Г. Робертс-молодший і суддя Емі Коні Барретт приєдналися до трьох ліберальних суддів, утворивши більшість.

Суддя Семюел А. Аліто-молодший, висловлюючи думку чотирьох незгодних суддів, наголосив, що більшість допустила серйозну помилку.

Він поставив під сумнів рішення окружного судді, який, на його думку, не мав юрисдикції, і запитав: «Чи може один суддя, що, ймовірно, не має необхідних повноважень, без обмежень змусити уряд Сполучених Штатів виплатити 2 мільярди доларів платників податків?» На його думку, відповідь на це питання мала бути однозначною: «Ні». Однак, суддя висловив здивування, що більшість суддів дійшла до іншого висновку.

The New York Times наголошує, що адміністрація президента припинила надання допомоги 20 січня, у перший день перебування Трампа на посаді.

Одержувачі та некомерційні організації подали два позови, оскаржуючи заморожування як неконституційне використання президентських повноважень, що перешкоджало асигнуванням Конгресом для Агентства США з міжнародного розвитку.

Групи заявили, що заморожені кошти спричинили каскадні кризи, загрожуючи критичній медичній допомозі в усьому світі, залишаючи їжу гнити на складах, руйнуючи бізнес і створюючи ризик поширення хвороб і політичної нестабільності.

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«Вплив цієї незаконної поведінки неможливо переоцінити: на підприємства, які змушені закривати програми і скорочувати працівників; на дітей, які страждають від голоду; на людей, що борються з смертельними хворобами; і на наш конституційний порядок», — зазначили юристи Глобальної ради охорони здоров’я у одному з позовів.

Раніше повідомлялось, що Трамп припиняє понад 90% виплат іноземної допомоги, попри судову тяганину. Загалом близько 5800 грантів USAID було припинено, а понад 500 грантів USAID було утримано. Загальна максимальна вартість утриманих грантів становить приблизно 57 млрд доларів. Також крім припинення дії грантів USAID, було припинено дію близько 4100 державних грантів і збережено близько 2700 державних грантів.

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