Великдень 2024. Чи затримувать порушників комендантської години у свято — Finance.ua

Великдень 2024. Чи затримувать порушників комендантської години у свято Сьогодні 05:23 — Особисті фінанси

Великдень 2024. Чи затримувать порушників комендантської години у свято, Фото: informator.ua

На Великдень, як і в інші дні, в Україні діятиме комендантська година. Поліція слідкуватиме за дотриманням правил та проводити профілактичні бесіди з порушниками.

Про це повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону.

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«Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з розумінням, будемо роз’яснювати, проводити профілактичні бесіди», — сказав Ахрамєєв.

При цьому він зазначив, що сподівається на свідомість громадян, щоб вони «не створювали додаткову роботу для поліції».

Де в Україні скоротять комендантську годину на свято

У деяких областях України місцева влада вирішила зменшити тривалість комендантської години.

Зокрема, у ніч з суботи 4 травня на неділю 5 травня комендантська година в Хмельницькій області встановлена з 00:00 до 3:00.

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Комендантська година в Кіровоградській області триватиме з 00:00 до 04:00.

Нагадаємо, 6 та 8 травня банки в Україні працюватимуть у звичайному робочому режимі.

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