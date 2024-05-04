Великдень 2024. Чи затримувать порушників комендантської години у свято — Finance.ua

Великдень 2024. Чи затримувать порушників комендантської години у свято
На Великдень, як і в інші дні, в Україні діятиме комендантська година. Поліція слідкуватиме за дотриманням правил та проводити профілактичні бесіди з порушниками.
Про це повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону.
«Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з розумінням, будемо роз’яснювати, проводити профілактичні бесіди», — сказав Ахрамєєв.
При цьому він зазначив, що сподівається на свідомість громадян, щоб вони «не створювали додаткову роботу для поліції».
Де в Україні скоротять комендантську годину на свято
У деяких областях України місцева влада вирішила зменшити тривалість комендантської години.
Зокрема, у ніч з суботи 4 травня на неділю 5 травня комендантська година в Хмельницькій області встановлена з 00:00 до 3:00.
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Нагадаємо, 6 та 8 травня банки в Україні працюватимуть у звичайному робочому режимі.
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