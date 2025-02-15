Велика та важка машина — запорука безпеки: правда чи міф 15.02.2025, 00:15 — Технології&Авто

Велика та важка машина — запорука безпеки: правда чи міф, Фото: freepik

Вважається, що велика та важка машина — запорука підвищеної безпеки при дорожньо-транспортних пригодах. Проте, як виявилось, це не зовсім так.

Про це свідчить дослідження Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).

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У дослідженні зазначено, що середня маса автомобілів на американських дорогах становить 1814 кг. Фахівці інституту вивчили статистику аварій, що сталися в період з 2017 по 2022 рік.

Виявилось, що у позашляховиків та пікапів, маса яких перевищує середній показник на 227 кг, питома кількість летальних випадків при ДТП знижувалась лише на одну особу на 1 мільйон зареєстрованих аварій.

Тобто фактично цей показник не змінювався. Отже, ніякої підвищеної безпеки своїм власникам великі машини не приносять.

Загроза для легкових авто

Одночасно статистикою підтверджено, що важкі позашляховики та пікапи сильніше ушкоджують ті машини, в які прийшовся удар.

Скажімо, при наїзді великих пікапів на середньостатистичні легкові авто, в останніх рівень смертності ставав на 7 осіб більше за середній рівень.

Іншими словами, великі пікапи та позашляховики не стільки рятують життя своїм пасажирам, скільки забирають їх у водіїв звичайних легкових машин.

Позитивні зміни у безпеці

Логічний висновок IIHS: чим ближче маса автомобіля до середньостатистичної, тим безпечнішим стає дорожній рух.

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Знову ж таки, за статистикою, за період 2017−2022 років легкові машини в Америці в середньому поважчали з 1486 до 1500 кг.

При цьому кросовери, навпаки, стали легшими: частка таких машин, маса яких перевищує 2268 кг, знизилася з 11% до 7,4%. Хоча з пікапами такого прогресу не сталося.

Нарешті, в IIHS наголосили, що завдяки введеним нормам безпеки для високих та важких автомобілів, у 2017—2022 роках вдалося на 20% знизити ймовірність загибелі пасажирів легкових машин при зіткненні із позашляховиками масою понад 2268 кг.

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