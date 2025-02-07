Lexus представив оновлений позашляховик LX (Фото) — Finance.ua

Lexus представив оновлений позашляховик LX (Фото) 07.02.2025, 01:31 — Технології&Авто

Lexus представив оновлений позашляховик LX (Фото)

Компанія Lexus представила оновлений позашляховик LX. Після оновлення модель втратила колишню базову комплектацію і помітно подорожчала.

Про це пише Motor1.com.

Lexus LX отримав покращений пакет систем безпеки Lexus Safety System+ 3.0, до якого входять система запобігання зіткненням, функція допомоги при екстреному маневруванні та адаптивний круїз-контроль із функцією розпізнавання дорожніх знаків.

Новинкою 2025 модельного року став гібридний Lexus LX700h, силова установка якого складається з 3,4-літрового бензинового V6 з подвійним турбонаддуванням, електромотора та 10-ступінчастої АКПП. Гібридна система позашляховика видає сумарно 457 кінських сил.

У лінійку Lexus LX 2025 входять дві версії: LX600 і LX700h, кожна з яких доступна у декількох комплектаціях.

Базовий LX600 Premium обійдеться у суму від 106 850 доларів, тоді як LX700h Ultra Luxury коштуватиме 141 350 доларів.

В Україні актуальна версія Lexus LX із 415-сильним двигуном коштує від 5 192 358 грн.

MMR За матеріалами:

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