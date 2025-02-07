Lexus представив оновлений позашляховик LX (Фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Lexus представив оновлений позашляховик LX (Фото)

Технології&Авто
10
Lexus представив оновлений позашляховик LX (Фото)
Lexus представив оновлений позашляховик LX (Фото)
Компанія Lexus представила оновлений позашляховик LX. Після оновлення модель втратила колишню базову комплектацію і помітно подорожчала.
Про це пише Motor1.com.
Lexus LX отримав покращений пакет систем безпеки Lexus Safety System+ 3.0, до якого входять система запобігання зіткненням, функція допомоги при екстреному маневруванні та адаптивний круїз-контроль із функцією розпізнавання дорожніх знаків.
Новинкою 2025 модельного року став гібридний Lexus LX700h, силова установка якого складається з 3,4-літрового бензинового V6 з подвійним турбонаддуванням, електромотора та 10-ступінчастої АКПП. Гібридна система позашляховика видає сумарно 457 кінських сил.
Lexus представив оновлений позашляховик LX (Фото)
У лінійку Lexus LX 2025 входять дві версії: LX600 і LX700h, кожна з яких доступна у декількох комплектаціях.
Lexus представив оновлений позашляховик LX (Фото)
Базовий LX600 Premium обійдеться у суму від 106 850 доларів, тоді як LX700h Ultra Luxury коштуватиме 141 350 доларів.
В Україні актуальна версія Lexus LX із 415-сильним двигуном коштує від 5 192 358 грн.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.