Mitsubishi припиняє виробництво популярних кросоверів та позашляховика — Finance.ua

Mitsubishi припиняє виробництво популярних кросоверів та позашляховика 27.01.2025, 01:13 — Технології&Авто

Mitsubishi припиняє виробництво популярних кросоверів та позашляховика

Mitsubishi вирішила завершити виробництво трьох популярних моделей — ASX, Eclipse Cross і Pajero Sport — для австралійського ринку через невідповідність новим стандартам дизайну (ADR), які набудуть чинності 1 березня 2025 року.

Ці зміни стали несподіванкою, адже моделі досі забезпечували значну частину продажів бренду в регіоні.

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Компанія заявила, що модернізація старих моделей економічно недоцільна, враховуючи їхній вік. У 2024 році саме ці три моделі становили понад третину австралійських продажів Mitsubishi, однак їх виробництво буде припинено. У продажу залишаться тільки кросовер Mitsubishi Outlander та пікап Triton. До кінця 2025 року до лінійки додасться новий ASX на базі Renault Captur.

Незважаючи на припинення виробництва, дилери мають значні складські запаси, що дозволить клієнтам купувати ці автомобілі ще протягом року. Mitsubishi таким чином оновлює свою стратегію в Австралії, роблячи ставку на нові моделі й відповідність сучасним стандартам.

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