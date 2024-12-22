Mitsubishi презентує лімітовану версію Colt Performance 2025 (фото) — Finance.ua
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Mitsubishi презентує лімітовану версію Colt Performance 2025 (фото)

Технології&Авто
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Mitsubishi презентує лімітовану версію Colt Performance 2025 (фото)
Mitsubishi презентує лімітовану версію Colt Performance 2025 (фото), Фото: Mitsubishi
У лінійці Mitsubishi Colt 2025 з’явиться заряджена версія Performance. Її презентували в Чехії та планують випустити лімітованою серією.
Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Новий Mitsubishi Colt Performance створили в чеському представництві компанії.

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Хетчбек дещо занизили, встановили обвіс та 18-дюймові легкосплавні диски OZ Racing Superturismo GT із низькопрофільною гумою.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Крім того, автомобіль вирізняється оригінальним червоно-чорно-білим забарвленням у дусі ралійних Mitsubishi 90-х та 2000-х років.
Салон Mitsubishi Colt Performance не показали, зате розкрили подробиці його силового агрегату. 1,0-літровий бензиновий турбомотор доопрацювали: його потужність збільшили з 101 до 129 к. с, а піковий крутний момент — зі 160 до 222 Н∙м.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
На перший погляд, це не вражає, проте Mitsubishi Colt Performance важить лише 1097 кг. Заряджений хетчбек пропонують виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.
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