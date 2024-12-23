Вартість житла в новобудовах у наступному році може зрости на 25% — Finance.ua

Вартість житла в новобудовах у наступному році може зрости на 25% Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Вартість житла в новобудовах у наступному році може зрости на 25%

Інфляція і зміни в оподаткуванні стимулюють підвищення вартості житла в споруджуваних об’єктах на 15−25% у 2025 році.

Про це повідомила у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» директорка із продажу будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець.

«2025 рік буде непростим на ринку нерухомості. З одного боку, існує ціла низка об’єктивних чинників, які впливатимуть на цінову кон’юнктуру, а з іншого — купівельна спроможність громадян залишатиметься на вельми низькому рівні», — зазначила експертка.

На її думку, головними факторами, які можуть позначитися на вартості житла в новобудовах, є інфляція, девальвація гривні та зміни в оподаткуванні.

Згідно з прогнозами, 2025 року інфляція в Україні може становити 10%, що вплине на подорожчання будівельних матеріалів і будівельно-монтажних робіт. Також очікується, що середньозважений курс долара , до якого зазвичай прив’язані ціни на первинному ринку, може становити 45 грн, тобто порівняно з поточним роком курс долара може зрости в середньому на 10%. Значно вплинуть також зміни в оподаткуванні, а саме збільшення військового збору з 1,5% до 5% (окрім військовослужбовців та осіб, прирівняних до них).

На думку Бігунець, у 2025 році цілком можлива диференціація цін не лише за класом житла, проєктними рішеннями та ступенем готовності, а й за критерієм безпеки регіону. «Причому „націнка за безпеку“ може становити близько 10% до наявних цін», — сказала вона.

Щодо реального рівня попиту 2025 року, то, згідно з оцінками будівельної компанії Gazda, лише близько 20% від тих, хто фінансово спроможний придбати житло (за повну вартість, за допомогою розстрочки або іпотеки, зокрема за державною програмою «єОселя»), оберуть первинний, а не вторинний ринок.

У компанії додали, що низький рівень попиту може значно посилити конкуренцію на первинному ринку, особливо у відносно безпечних регіонах — Закарпатті, Львівщині, Буковині, Київщині.

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«За нашими оцінками, 2025 року на кожного реального покупця житла в безпечних регіонах припадатиме в середньому дві споруджувані квартири. А конкуренція вимагатиме від девелоперів ухвалення низки важливих рішень, пов’язаних зі способами придбання житла: наприклад, для розстрочок потенційно можливе зниження початкового внеску з 30−50% до 10−20%, розширення терміну погашення розстрочки з трьох до п’яти років», — зазначила Бігунець.

Важливим у 2025 році також слід вважати акцентовану переорієнтацію державної іпотечної програми «єОселя» на первинний ринок. За прогнозом експертки, наступного року, залежно від низки економічних і військових чинників, близько 30−35% усіх придбань житла на первинному ринку загалом може припасти на цю програму.

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Щодо частки придбань за іншими механізмами, то на «комерційну» банківську іпотеку може припасти 5−7% продажу (завдяки спільним програмам банків і девелоперів), обсяг угод купівлі/продажу за повну вартість не перевищить 10%, а кількість придбань за допомогою програм розстрочки становитиме близько 50% від загальної кількості продажу.

На думку Бегунець, зростання вартості в другій половині наступного року може дещо загальмуватися. «2025 рік буде логічним продовженням „дистресу“ на первинному ринку. Однак, згідно з макроекономічними прогнозами, слід розраховувати, що, починаючи з 2026 року, економічна ситуація значно покращиться, що позначиться не лише на темпах будівництва, а й на обсягах продажу», — підсумувала вона.

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