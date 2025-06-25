Німецькі ЗМІ пояснили, чому менше половини жителів Німеччини володіють житлом — Finance.ua
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Німецькі ЗМІ пояснили, чому менше половини жителів Німеччини володіють житлом

Нерухомість
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Німецькі ЗМІ пояснили, чому менше половини жителів Німеччини володіють житлом
Німецькі ЗМІ пояснили, чому менше половини жителів Німеччини володіють житлом
У Німеччині захист орендаря поставлено на державний рівень. Тільки у виняткових випадках орендодавець може розірвати договір оренди й виселити мешканця, пише WirtschaftsWoche.
Крім того, вартість орендної плати суворо регулюється державою у великих містах із великим дефіцитом житла.
У Східній Європі ситуація інша. Після падіння «залізної завіси» мешканцям комунальних квартир було надано можливість приватизувати та розпоряджатися ними на власний розсуд.
Житло стало доступним для придбання. Тому в Польщі, Хорватії, Румунії, Словаччині, Угорщині володіють житлом в середньому 90% населення.
Частка власників житла по країнах (2024 р.). Джерело даних: Євростат
Частка власників житла по країнах (2024 р.). Джерело даних: Євростат
В Італії та Іспанії житлове будівництво дещо дешевше, ніж на півночі Європи. Три чверті сімей забезпечили себе дахом над головою. І здебільшого для комфорту в старості.
«Лише ті, хто володіє нерухомістю, справді чогось досягли в житті», — кажуть місцеві.
Тут також міцні традиції підтримувати родичів, передаючи нерухомість у подарунок або у спадок.
У Голландії та Швеції діють державні програми для сприяння громадянам у придбанні житла. Зокрема, це субсидії та податкові пільги на іпотеку.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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