Вартість компанії Sony впала через новий прогноз продажів PlayStation 5 — Finance.ua

Вартість компанії Sony впала через новий прогноз продажів PlayStation 5 24.02.2024, 00:12 — Фондовий ринок

Вартість компанії Sony впала через новий прогноз продажів PlayStation 5

Компанія Sony повідомляла про очікування продажу у фінансовому році, який закінчиться у березні, близько 21 млн консолей PlayStation 5. Ця цифра менша за попередній прогноз, коли йшлося про 25 млн. Це спричинило падіння вартості компанії приблизно на 10 млрд доларів.

Про це пише CNBC.

Раніше аналітиками було зазначено, що очікування про продаж 25 млн ігрових консолей нереально оптимістичні, адже така цифра — надто висока ціль. Крім того, вони сказали, що продажі консолей не є головною проблемою компанії, на відміну від зниження прибутку в її ключовому ігровому бізнесі.

У кварталі, який закінчився в грудні, лише 6% прибутку компанії було від ігрового бізнесу. Роком раніше цей показник складав 9%. У кварталі з січня по березень 2022 року прибутки від ігрового бізнесу Sony були на рівні 12−13%.

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«Їхній дохід від цифрових продажів, доповнень, цифрових завантажень та іншого зараз найвищий… І все ж їхній прибуток є найнижчим за десятиліття. Це просто неприйнятно», — прокоментував аналітик з капіталу Jefferies Атул Гоял.

Нагадаємо, компанія представила нову Sony PlayStation 5 у жовтні минулого року. Консоль має дві матові панелі знизу і дві глянцеві зверху. Нові консолі оснащені накопичувачами на 1 ТБ та двома портами USB Type-C спереду. У комплекті з новою моделлю PS5 буде також горизонтальна підставка.

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