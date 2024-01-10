Перший автомобіль Sony офіційно представлений (фото, відео) — Finance.ua
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Перший автомобіль Sony офіційно представлений (фото, відео)

Технології&Авто
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Перший автомобіль Sony офіційно представлений (фото, відео)
Перший автомобіль Sony офіційно представлений (фото, відео), Фото: carscoops.com
У Лас-Вегасі на шоу CES-2024 презентовано новий електрокар Afeela. Перший автомобіль від Sony надійде у виробництво з 2025 року.
Про це повідомляється на сайті Carscoops.
Це фінальний прототип Afeela, і очікується, що саме так виглядатиме серійний автомобіль Sony. Нагадаємо, що розробляють його спільно з Honda — для цього створили спільне підприємство Sony Honda Mobility.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Sony Afeela — обтічний седан Е-класу, який кине виклик Tesla Model S. У нього похилий дах і висока віконна лінія, а між фарами встановлено дисплей, на який можуть проєктуватися зображення. Концепт-кар 2024 року відрізняється дизайном переднього бампера і наявністю дзеркал (у попередніх прототипів були камери).
Розміри Sony Afeela:
  • довжина — 4915 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • висота — 1460 мм;
  • колісна база — 3000 мм.
У салоні кермо виконане у вигляді штурвала, а на всю ширину передньої панелі розтягнутий дисплей. Окремі монітори є і у задніх пасажирів. Afeela 2024 року отримав нову центральну консоль і дві бездротові зарядки для смартфонів. У Sony розробляють для електрокара автопілот.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Крім того, вперше розкрито характеристики Sony Afeela. У Honda розробляють двомоторну повнопривідну силову установку потужністю 489 к. с. Літій-іонна батарея на 91 кВт∙год підтримує швидку зарядку потужністю до 150 кВт.
За матеріалами:
Фокус
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