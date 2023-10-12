Sony представила нову версію консолі PlayStation 5 — Finance.ua

Sony представила нову версію консолі PlayStation 5 Сьогодні 02:44 — Фондовий ринок

Sony представила нову версію консолі PlayStation 5

Sony офіційно представила оновлену тонку ігрову консоль PlayStation 5, яка отримала знімний дисковод. Об'єм нової PS5 зменшився більш ніж на 30%, а вага — на 18% і 24% порівняно з попередніми моделями PS5, повідомили у компанії, пише ms.detector.media.

Тепер Sony PlayStation 5 має дві матові панелі знизу і дві глянцеві зверху. Нові консолі оснащені накопичувачами на 1 ТБ та двома портами USB Type-C спереду. У комплекті з новою моделлю PS5 буде також горизонтальна підставка.

Продажі нової PlayStation 5 розпочнуться у листопаді 2023 року. Версія з дисководом коштуватиме 500 дол., без нього — 450 дол.

Разом з цим компанія припиняє постачання звичайної версії PlayStation 5. Як тільки вони закінчаться на складах і магазинах, користувачам будуть доступні тільки нові консолі.

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