Sony представила нову версію консолі PlayStation 5 — Finance.ua
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Sony представила нову версію консолі PlayStation 5

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Sony представила нову версію консолі PlayStation 5
Sony представила нову версію консолі PlayStation 5
Sony офіційно представила оновлену тонку ігрову консоль PlayStation 5, яка отримала знімний дисковод. Об'єм нової PS5 зменшився більш ніж на 30%, а вага — на 18% і 24% порівняно з попередніми моделями PS5, повідомили у компанії, пише ms.detector.media.
Тепер Sony PlayStation 5 має дві матові панелі знизу і дві глянцеві зверху. Нові консолі оснащені накопичувачами на 1 ТБ та двома портами USB Type-C спереду. У комплекті з новою моделлю PS5 буде також горизонтальна підставка.
Продажі нової PlayStation 5 розпочнуться у листопаді 2023 року. Версія з дисководом коштуватиме 500 дол., без нього — 450 дол.
Разом з цим компанія припиняє постачання звичайної версії PlayStation 5. Як тільки вони закінчаться на складах і магазинах, користувачам будуть доступні тільки нові консолі.
За матеріалами:
Finance.ua
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