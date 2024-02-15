Sony Honda Mobility планує випустити три електромобілі до 2030 року — Finance.ua

Sony Honda Mobility планує випустити три електромобілі до 2030 року
Компанія Sony Honda Mobility, спільне підприємство Sony Group і Honda Motor, представить три моделі електромобілів до 2030 року.
Про це повідомляє Nikkei.
Sony Honda Mobility дебютує з седаном у 2025 році, позашляховиком — у 2027 році, а компакт представить у 2028 році або трохи пізніше. Ці три моделі мають скласти конкуренцію американській Tesla.
Компакт від Sony Honda Mobility може бути порівнянний за розміром з Toyota Corolla та Volkswagen Golf.
Sony Honda Mobility також розробляє ігри, в які можна буде грати в салоні автомобіля, використовуючи передові технології комп’ютерної графіки від Epic Games.
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