Вартість біткоїна за рік зросла вдвічі — Reuters Сьогодні 07:12 — Криптовалюта

Вартість біткоїна за рік зросла вдвічі — Reuters

У 2024 році вартість біткоїна більш ніж подвоїлася, чому сприяло схвалення регулятором ринків США біржових фондів, прив’язаних до його спотової ціни, а також оптимізм інвесторів після повернення Дональда Трампа до Білого дому, що зменшило регуляторні бар’єри.

Про це пише Reuters.

На початку місяця біткоїн досяг історичної позначки в $100 000, створивши активізацію серед прихильників криптовалют як класу активів.

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За даними CoinGecko, цього року біткоїн зріс на понад 120%, а ефір, друга за величиною криптовалюта , підскочив майже на 50%. Це сприяло збільшенню ринкової капіталізації криптовалютного сектора до приблизно 3,5 трильйонів доларів США.

Аналітики прогнозують подальше зростання цього ринку до 2025 року.

«Ми, як і раніше, переконані, що $100 000 — це не межа. Ми очікуємо, що біткойн досягне максимуму циклу в $200 000 наприкінці 2025 року», — написали аналітики брокерської компанії Bernstein у своїй записці для клієнтів на початку цього місяця.

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MicroStrategy (MSTR.O), фірма-розробник програмного забезпечення, яка стала найбільшим у світі корпоративним власником біткоїна, у 2024 році збільшила свої акції майже в п’ять разів.

Акції, які нещодавно увійшли до базового індексу Nasdaq-100, зараз сприймаються як індикатор настроїв щодо біткоїна, а їхня динаміка тісно пов’язана з популярністю цього цифрового активу. Деякі менші компанії йдуть за цим трендом, інвестуючи частину своїх резервів у біткоїн.

«Ми очікуємо, що біткоїн стане ключовим активом нової епохи як „засіб збереження вартості“, поступово витіснивши золото впродовж наступного десятиліття та зайнявши постійне місце в портфелях інституційних інвесторів», — зазначають експерти.

Оптимізм навколо біткоїна значно посилився в січні, коли Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші ETF, прив’язані до спотової ціни біткоїна. Ця подія стала переломним моментом для всієї криптовалютної індустрії, забезпечивши їй інституційну легітимність і привернувши увагу ширшої аудиторії. Визнані гравці фінансового ринку, такі як BlackRock і Fidelity, також запустили свої продукти, орієнтовані на біткоїн.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому, який пообіцяв зробити США «крипто-столицею світу», додатково зміцнило позиції криптовалютного сектора. Під час виборчої кампанії прихильники криптовалют пожертвували мільйони доларів, підтримуючи кандидатів, які виступають за розвиток цієї галузі.

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Загалом більшість криптовалют отримали вигоду від індустріального підйому. Серед найбільших переможців 2024 року опинилися MicroStrategy, криптобіржа Coinbase та біткоїн-майнер Hut 8.

Водночас деякі криптовалютні майнери зіткнулися з труднощами через зростання витрат на енергію та обладнання, що призвело до скорочення маржі. Акції таких компаній, як Riot Platforms, Marathon Digital і Bit Digital, втратили від 26% до 32% за рік, пропустивши зростання, яке спостерігалося в секторі.

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