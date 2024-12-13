Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode Сьогодні 06:12 — Криптовалюта

Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode

Після значного обвалу ринку аналітики підкреслюють позитивні сигнали для біткоїна. Зокрема, підтримка вище $88,000 та приховані бичачі дивергенції вказують на можливе відновлення тренду до нових максимумів.

Ціна біткоїна продемонструвала ведмежий патерн на денному графіку вперше з 21 жовтня, протестувавши підтримку на рівні $95,000 перед подальшим зниженням. Попри це, довгострокова структура ринку залишається стабільною.

Аналітик GlassNode Рафаель Шульце-Крафт зазначив, що ключовим рівнем підтримки є $96,000, проте особливу увагу варто звернути на зону $88,000. Він наголосив, що нижче цього рівня накопичення підтримки суттєво зменшується, з наступною великою зоною лише на $70,000.

Інший експерт, Аксель Адлер-молодший, відзначив зростання капіталізації нових інвесторів у біткоїн . Це свідчить про стійке поглинання ринком тиску продажів від довгострокових утримувачів.

На одноденному графіку також спостерігається прихована бичача дивергенція між ціною та індексом відносної сили (RSI). Це може свідчити про зростання ринкового імпульсу.

Незалежний трейдер Daan Crypto зауважив, що після стабілізації ринку біткоїн може повернутись до висхідного тренду.

З урахуванням останніх даних, ключовим для збереження позитивної динаміки є утримання ціни вище $90,000. Якщо цей рівень буде втримано, аналітики очікують подальше зростання та відновлення ринку після недавнього зниження.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.