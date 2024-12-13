Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode

Криптовалюта
66
Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode
Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode
Після значного обвалу ринку аналітики підкреслюють позитивні сигнали для біткоїна. Зокрема, підтримка вище $88,000 та приховані бичачі дивергенції вказують на можливе відновлення тренду до нових максимумів.
Ціна біткоїна продемонструвала ведмежий патерн на денному графіку вперше з 21 жовтня, протестувавши підтримку на рівні $95,000 перед подальшим зниженням. Попри це, довгострокова структура ринку залишається стабільною.
Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode
Аналітик GlassNode Рафаель Шульце-Крафт зазначив, що ключовим рівнем підтримки є $96,000, проте особливу увагу варто звернути на зону $88,000. Він наголосив, що нижче цього рівня накопичення підтримки суттєво зменшується, з наступною великою зоною лише на $70,000.
Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode
Інший експерт, Аксель Адлер-молодший, відзначив зростання капіталізації нових інвесторів у біткоїн. Це свідчить про стійке поглинання ринком тиску продажів від довгострокових утримувачів.
Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode
На одноденному графіку також спостерігається прихована бичача дивергенція між ціною та індексом відносної сили (RSI). Це може свідчити про зростання ринкового імпульсу.
Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode
Незалежний трейдер Daan Crypto зауважив, що після стабілізації ринку біткоїн може повернутись до висхідного тренду.
Біткоїн продовжить зростання в майбутньому, — GlassNode
З урахуванням останніх даних, ключовим для збереження позитивної динаміки є утримання ціни вище $90,000. Якщо цей рівень буде втримано, аналітики очікують подальше зростання та відновлення ринку після недавнього зниження.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.