Хто контролює найбільше біткоїнів: дані Time Chain Index — Finance.ua

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Хто контролює найбільше біткоїнів: дані Time Chain Index

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Хто контролює найбільше біткоїнів: дані Time Chain Index
Хто контролює найбільше біткоїнів: дані Time Chain Index
У 2024 році біткоїн (BTC) продемонстрував рекордне зростання, яке досягло свого піку, коли актив перевищив позначку $100 000. Це було обумовлено значним інтересом як з боку інституційних, так і з боку роздрібних інвесторів.
Наразі ринкова капіталізація біткоїна становить $1,9 трлн, а в обігу перебуває 19,79 мільйона BTC при максимальній пропозиції в 21 мільйон. Це свідчить про зростаючий дефіцит цього цифрового активу.

Хто володіє найбільшою кількістю біткоїнів

Згідно з даними Time Chain Index, перше місце серед власників біткоїнів займає таємнича організація Patoshi, ймовірно пов’язана з анонімним творцем Сатоші Накамото. Вона має недоторканий резерв у 1,12 мільйона BTC (5,68% від загального обсягу).
На другому місці криптовалютна біржа Coinbase, яка володіє 1,05 млн BTC (5,34%), а далі Binance з 687 000 BTC (3,47%).
Хто володіє найбільшою кількістю біткоїнів на грудень 2024 року — дані Time Chain Index
Хто володіє найбільшою кількістю біткоїнів на грудень 2024 року — дані Time Chain Index
Крім бірж, значну частину біткоїнів тримають інституційні інвестори. Найбільша у світі компанія з управління інвестиціями BlackRock очолює цей список із 521 000 BTC (2,63%), які вона зберігає через свій біржовий фонд (ETF). Її підтримує MicroStrategy, яка володіє 402 000 BTC (2,03%) у своїх казначейських активах.
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Старі майнери, такі як гаманці Unspent Coinbase Rewards, мають у своєму розпорядженні понад 436 000 BTC (2,21%). Серед інших великих власників — Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) з 212 000 BTC (1,07%), Fidelity з 201 000 BTC (1,02%) і уряд США, на частку якого припадає 199 000 BTC (1,01%), здебільшого отриманих через конфіскацію.
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За матеріалами:
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