ТОП-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів — Finance.ua

ТОП-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів Сьогодні 00:11 — Криптовалюта

ТОП-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів

Окрім приватних осіб та компаній, уряди країн також контролюють великі запаси BTC , намагаючись посилити свої економічні резерви.

Видання Quartz назувало п’ять країн, де люди і компанії володіють найбільшою кількістю біткоїнів.

Серед відомих гравців на ринку криптовалют — брати Вінкльвокси (Тайлер та Камерон), які мають приблизно 70 000 біткоїнів, а також Tesla Ілона Маска — 11 509 біткоїнів.

За даними на липень 2024 року, уряди всього світу контролюють близько 2,2% від загальної кількості біткоїнів. Як правило, ці активи надходять до держав через конфіскацію під час кримінальних розслідувань або як благодійні пожертви.

Ось країни, які мають найбільшу кількість BTC:

США — 213 297 біткоїнів.

Китай — 190 000 біткоїнів.

Велика Британія — 61 000 біткоїнів.

Сальвадор — 5800 біткоїнів.

Україна — 186 біткоїнів.

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