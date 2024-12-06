ТОП-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів — Finance.ua

ТОП-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів
Окрім приватних осіб та компаній, уряди країн також контролюють великі запаси BTC, намагаючись посилити свої економічні резерви.
Видання Quartz назувало п’ять країн, де люди і компанії володіють найбільшою кількістю біткоїнів.
Серед відомих гравців на ринку криптовалют — брати Вінкльвокси (Тайлер та Камерон), які мають приблизно 70 000 біткоїнів, а також Tesla Ілона Маска — 11 509 біткоїнів.
За даними на липень 2024 року, уряди всього світу контролюють близько 2,2% від загальної кількості біткоїнів. Як правило, ці активи надходять до держав через конфіскацію під час кримінальних розслідувань або як благодійні пожертви.
Ось країни, які мають найбільшу кількість BTC:
- США — 213 297 біткоїнів.
- Китай — 190 000 біткоїнів.
- Велика Британія — 61 000 біткоїнів.
- Сальвадор — 5800 біткоїнів.
- Україна — 186 біткоїнів.
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