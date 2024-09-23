ВАКС конфіскував активи компаній з виробництва полімерів, що належать бізнесменам рф — Finance.ua

ВАКС конфіскував активи компаній з виробництва полімерів, що належать бізнесменам рф Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

ВАКС конфіскував активи компаній з виробництва полімерів, що належать бізнесменам рф

Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України до російського бізнесмена і двох його бізнес-партнерів та ухвалив стягнути у дохід держави активи їхніх компаній.

Про це ВАКС повідомляє у Фейсбуці

«ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи щодо яких вказані особи опосередковано можуть вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, а саме 9 часток статутного капіталу різних підприємств», — ідеться в повідомленні

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Зокрема, йдеться про 92,57% частки статутного капіталу ТОВ «Торговельний дім «Євротрубпласт» у розмірі 53 998 714 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited (теперішня назва Eurotrubplast Holding Ltd) та 0,43% частки статутного капіталу цього ж товариства у розмірі 248 000 грн, яка належить Ойштерле Херта, а також 93% частки в статутному капіталі ТОВ «Калуський трубний завод» у розмірі 14 851 494,10 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited.

Також у дохід держави стягнуто 62% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» у розмірі 20 091 377, 27 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited; 15,5% частки в статутному капіталі цього ж товариства у розмірі 5 022 844, 32 грн, яка належить Ойштерле Херта; та 15,5% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» у розмірі 5 022 844, 32 грн, яка належить Radius Systems Holdings Limited.

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Окрім того, конфісковано 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Полімертепло — Україна» у розмірі 151 500 грн, яка належить Radius Systems Limited; 10% частки в статутному капіталі ТОВ «Українська полімерна група» у розмірі 60 000 грн, яка належить ТОВ «Група Поліпластик» та 51% частки в статутному капіталі ТОВ «Кордфлекс» у розмірі 765 000 грн.

Міністерстві юстиції уточнюють, що санкції застосовано до Мирона Горіловського, Валентина Буяновського та Андрія Меньшова, які є засновниками, контролерами та топменеджерами російської групи компаній «Поліпластик».

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За інформацією Мін’юсту, група «Поліпластик» — це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів. Він має у своїй структурі науково-дослідну базу для проведення розробок у сфері композитних полімерів широкого кола застосування — від виробництва полімерних труб до випуску комплектуючих частин стрілецької зброї.

У Росії групу «Поліпластик» включено до переліку організацій, які здійснюють суттєвий вплив на галузі промисловості та торгівлі в РФ. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну її підприємства беруть активну участь в імпортозаміщенні продукції, яка стала недоступною в росії через запровадження санкцій ЄС.

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Зазначається, що Горіловський та його бізнес-партнери Буяновський і Меньшов за допомогою підконтрольних компаній групи «Поліпластик» учиняли дії, спрямовані на підтримку загарбницької політики країни-агресора: шляхом постачання продукції для будівництва інфраструктурних об’єктів водовідведення в окупованому Криму; участі спеціалістів дочірньої компанії групи TOB «НПП Поліпластик» у розробці полімерного матеріалу для використання у виготовлені стрілецької зброї та постачання полімерів для підприємств військово-промислового комплексу рф.

Укрінформ За матеріалами:

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