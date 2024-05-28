ВАКС конфіскував судно підсанкційного російського бізнесмена вартістю близько 1 млрд грн — Finance.ua

ВАКС конфіскував судно підсанкційного російського бізнесмена вартістю близько 1 млрд грн Сьогодні 11:33 — Казна та Політика

ВАКС конфіскував судно підсанкційного російського бізнесмена вартістю близько 1 млрд грн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції та стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер «Бухта Соколовская».

Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Мінʼюсту Інна Богатих.

За даними СБУ, вартість судна може складати близько 1 млрд грн. Траулер знаходиться на контрольованій території України.

Траулер опосередковано належав Олександру Верховському, російському підприємцю, який в період з 2012 по 2017 роки був членом Ради федерації Федеральних зборів рф. У 2014 році він проголосував за введення збройних сил рф на територію України. На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення на територію України.

Наразі Мінʼюст очікує пʼять днів на можливу апеляцію, після чого Фонд держмайна готуватиме актив до продажу, гроші від якого поповнять держбюджет.

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Раніше слідчі встановили, що Верховський входить до найближчого оточення кремля і є одним із найбільших фінансових донорів війни проти України. СБУ зазначало, що риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф.

Російський траулер ще до повномасштабного вторгнення добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві. Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф.

У травні минулого року суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу Верховського. Судно передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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