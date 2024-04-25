ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно — Finance.ua

ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно
Вищий антикорупційний суд конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його батька й сина.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
«23 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата України, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області, а також до його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закону України „Про санкції“», — сказано в повідомленні.
Зокрема ВАКС стягнув у дохід держави активи:
- три квартири;
- житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі;
- чотири легкових автомобілі;
- п’ять літаків;
- саморобне туристичне судно;
- кошти на банківських рахунках;
- частки у дев’ятьох компаніях.
Нагадаємо, Балицький був народним депутатом у 2012−2019 рр. від Партії регіонів і «Опозиційного блоку», після повномасштабного вторгнення росіян став колаборантом і очолив окупаційну адміністрацію захопленої частини Запорізької області з центром у Мелітополі. В Україні заочно засуджений до 15 років позбавлення волі.
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