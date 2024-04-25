ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно — Finance.ua

ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно Сьогодні 06:18 — Казна та Політика

Вищий антикорупційний суд конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його батька й сина.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС

«23 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата України, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області, а також до його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закону України „Про санкції“», — сказано в повідомленні.

Зокрема ВАКС стягнув у дохід держави активи:

три квартири;

житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі;

чотири легкових автомобілі;

п’ять літаків;

саморобне туристичне судно;

кошти на банківських рахунках;

частки у дев’ятьох компаніях.

Нагадаємо, Балицький був народним депутатом у 2012−2019 рр. від Партії регіонів і «Опозиційного блоку», після повномасштабного вторгнення росіян став колаборантом і очолив окупаційну адміністрацію захопленої частини Запорізької області з центром у Мелітополі. В Україні заочно засуджений до 15 років позбавлення волі.

Українська правда За матеріалами:

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