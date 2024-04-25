ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно

Казна та Політика
53
Вищий антикорупційний суд конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його батька й сина.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
«23 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата України, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області, а також до його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закону України „Про санкції“», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зокрема ВАКС стягнув у дохід держави активи:
  • три квартири;
  • житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі;
  • чотири легкових автомобілі;
  • п’ять літаків;
  • саморобне туристичне судно;
  • кошти на банківських рахунках;
  • частки у дев’ятьох компаніях.
Нагадаємо, Балицький був народним депутатом у 2012−2019 рр. від Партії регіонів і «Опозиційного блоку», після повномасштабного вторгнення росіян став колаборантом і очолив окупаційну адміністрацію захопленої частини Запорізької області з центром у Мелітополі. В Україні заочно засуджений до 15 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.