В Ужгороді підняли ціни на проїзд у громадському транспорті — Finance.ua

В Ужгороді підняли ціни на проїзд у громадському транспорті Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

В Ужгороді підняли ціни на проїзд у громадському транспорті

В Ужгороді збільшили тариф на міські пасажирські перевезення з 12 до 15 грн.

Про це мерія міста повідомила в Facebook.

«15 гривень — новий тариф на міські пасажирські перевезення в Ужгороді підтримали сьогодні члени виконкому міської ради, враховуючи клопотання перевізників», — сказано в повідомленні.

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Як ідеться у документі, попередній тариф був розрахований у 2022 році, за цей час відбулися зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, зросла вартість ремонту та збільшилася мінімальна заробітна плата, що призвела до збільшення годинної тарифної ставки водіїв.

«Рішення набуває чинності з дня опублікування у друкованих засобах масової інформації», — додали в мерії.

Нагадаємо, як повідомили в комунальному підприємстві «Електроавтотранс», з четверга, 20 червня, в Івано-Франківську зросте тариф на проїзд у комунальному транспорті на 50%.

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