Відзавтра вартість проїзду в одному місті України зросте на 50% — Finance.ua
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Відзавтра вартість проїзду в одному місті України зросте на 50%

Особисті фінанси
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Відзавтра вартість проїзду в одному місті України зросте на 50%
Відзавтра вартість проїзду в одному місті України зросте на 50%
Як повідомили в комунальному підприємстві «Електроавтотранс», з четверга, 20 червня, в Івано-Франківську зросте тариф на проїзд у комунальному транспорті на 50%.
«Шановні пасажири! Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (№ 740 від 14.06.2024 року), з 20 червня 2024 року (четвер) встановлюються нові тарифи на проїзд у транспорті КП «Електроавтотранс» — йдеться в повідомленні.

Як зросте

  • при оплаті готівкою у водія — 15 грн за одну поїздку;
  • при оплаті банківською безконтактною карткою або через QR-код — 12 грн. за одну поїздку;
  • при оплаті транспортною карткою «Галка» -10 грн за одну поїздку з безоплатними пересадками протягом 30 хв з моменту першої валідації;
  • при оплаті транспортною карткою «Галка» студентська — 8 грн за одну поїздку з безоплатними пересадками протягом 30 хв з моменту першої валідації;
  • при оплаті квитка контролера, для пасажирів, які попередньо не оплатили свій проїзд — 300 грн за одну поїздку.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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