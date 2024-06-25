У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним — Finance.ua

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У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним

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У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним
У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним
Із 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Нагадаємо, що згідно з рішенням Київради безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою надається учням столичних закладів загальної середньої освіти лише під час навчального року та річного оцінювання — з 1 вересня до 1 липня наступного року.
Водночас школярі можуть придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою в 75%.

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Придбати проїзний квиток можна через застосунок Київ Цифровий або термінал самообслуговування. Також поповнити учнівський можна в касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), на сайті та в додатку EasyPay, а також на сайті КП «ГІОЦ».
Вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті для учнів денної форми навчання становить:
  • без обмеження поїздок на місяць — 325 грн;
  • без обмеження поїздок на другу половину місяця — 162,50 грн;
  • проїзний на місяць на 46 поїздок — 72,50 грн;
  • проїзний на місяць на 62 поїздки — 97,50 грн;
  • проїзний на місяць на 92 поїздки — 143,75 грн;
  • проїзний на місяць 124 поїздки — 192,50 грн.
Окрім того, на учнівський квиток можна придбати одноразові поїздки, утім у такому випадку «учнівська» знижка не застосовується.
З 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.
За матеріалами:
Finance.ua
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