У «Київ Цифровий» тестують оплату проїзду без валідатора — Finance.ua

У «Київ Цифровий» тестують оплату проїзду без валідатора Сьогодні 11:36 — Фінтех і Картки

У «Київ Цифровий» тестують оплату проїзду без валідатора

Більше не доведеться шукати валідатор у штовханині — «Київ Цифровий» запустив тестування оплати проїзду одразу в застосунку.

Де можна оплатити поїздку у такий спосіб? Тож відтепер оплатити проїзд у трамваях Києва можна через мобільний застосунок і QR-код. Це стосується трамвайних маршрутів Подільського депо, зокрема кількох трамваїв з номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K - там ви знайдете плакати та наліпки з QR-кодами.

Як скористатися:

Завантажте та відкрийте застосунок «Київ Цифровий». Виберіть сервіс «Оплата проїзду». Відскануйте QR-код, розміщений на плакаті або наліпці у салоні трамвая. Оберіть спосіб оплати: транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Після успішної оплати в застосунку з’явиться запис про використаний QR-квиток. Покажіть його контролеру на вимогу й оцініть поїздку.

Після завершення тестування, яке триватиме деякий час, сервіс розширять на інші маршрути громадського транспорту Києва.

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