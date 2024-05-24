У «Київ Цифровий» тестують оплату проїзду без валідатора — Finance.ua

У «Київ Цифровий» тестують оплату проїзду без валідатора
Більше не доведеться шукати валідатор у штовханині — «Київ Цифровий» запустив тестування оплати проїзду одразу в застосунку.
Де можна оплатити поїздку у такий спосіб? Тож відтепер оплатити проїзд у трамваях Києва можна через мобільний застосунок і QR-код. Це стосується трамвайних маршрутів Подільського депо, зокрема кількох трамваїв з номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K - там ви знайдете плакати та наліпки з QR-кодами.
Як скористатися:
- Завантажте та відкрийте застосунок «Київ Цифровий».
- Виберіть сервіс «Оплата проїзду».
- Відскануйте QR-код, розміщений на плакаті або наліпці у салоні трамвая.
- Оберіть спосіб оплати: транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.
Після успішної оплати в застосунку з’явиться запис про використаний QR-квиток. Покажіть його контролеру на вимогу й оцініть поїздку.
Після завершення тестування, яке триватиме деякий час, сервіс розширять на інші маршрути громадського транспорту Києва.
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