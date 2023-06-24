В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту «кандидатських» рекомендацій ЄС — Finance.ua

В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту «кандидатських» рекомендацій ЄС Сьогодні 16:25 — Казна та Політика

В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту «кандидатських» рекомендацій ЄС

Україна розраховувала на вищу проміжну оцінку від Європейської комісії щодо виконання семи рекомендацій у межах підготовки до вступу в ЄС, водночас визнання прогресу в їх виконанні є безпрецедентним.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Наші амбіції були більшими — ми, зокрема, розраховували, що блок заходів, пов’язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко. Ми також розраховували, що до цієї оцінки ми повністю ухвалимо законодавство про запуск реформи Конституційного Суду, а воно ухвалене лише в першому читанні. Але я вважаю, що для Європейської комісії визнання менш ніж за рік після отримання статусу кандидата взагалі будь-якого блоку зобов’язань виконаними — це теж безпрецедентна історія, бо країни здебільшого роками працюють над реалізацією блоків таких рекомендацій», — сказала Стефанішина.

Вона додала, що для нас «математично цифри досить скромні, але для Європейської комісії це вже історичний прорив».

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Віцепрем'єрка також відзначила важливість для України того, ця проміжна оцінка чітко зафіксувала кроки, які ще необхідно зробити, щоб до жовтня завершити реалізацію всіх семи рекомендацій і перейти до ухвалення рішень про початок перемовин щодо вступу в ЄС.

Стефанішина спрогнозувала, що Україна до осені впорається з рештою євроінтеграційних завдань.

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«Ми маємо розуміти, що решта п’ять блоків рекомендацій не перебувають на нульовій стадії, протягом року здійснювалася величезна робота. Фактично рішення вже готові, деякі з них треба ухвалити лише технічно… Очевидно, що до жовтня ми встигнемо зробити все можливе», — зазначила вона.

Нагадаємо, Єврокомісія 22 червня представила проміжну оцінку для України щодо виконання семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів про вступ. Наразі Україна повністю виконала дві рекомендації, у виконанні однієї досягнуто хорошого прогресу, решті надано оцінку «певний прогрес».

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